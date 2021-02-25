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Azerbaycan'ın gözü Ermenistan'daki gelişmelerde
Ermenistan'da ordu yönetime el koymak istedi, Başbakan Paşinyan görevi bırakmak istemiyor. Bakü yönetimi, gelişmeleri yakından takip ediyor.
- Haber Merkezi
- 25.02.2021 - 11:40
- Güncelleme : 25.02.2021 - 11:51
Ermenistan, karanlık günlere doğru ilerliyor.
Azerbaycan ordusu karşısında tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşayan Ermenistan ordusu, tüm başarısızlığın faturasını Başbakan Paşinyan'a yıktı.
Ermeni ordusunun Paşinyan'ı istifaya davet etmesinin ilk olarak Rus basınından duyurulması, darbe girişiminin arkasında Rusya'nın olduğunu gösterdi.
BAKÜ YÖNETİMİ OLANLARI İZLİYOR
Paşinyan darbe girişimine karşı destekçilerini sokağa davet ederken Azerbaycan da yaşananları yakın takibe aldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yakın ekibiyle birlikte gelişmelerin değerlendirilmesi talimatını verdi.
Ermenistan'daki gelişmeler, Azerbaycan'ın Ermenistan ordusuna yaşattığı hezimetin ardından Aliyev'in "N'oldu Paşinyan" dediği görüntü ve caps'ler yeniden dolaşıma girdi.