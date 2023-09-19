Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyondan ilk görüntüler Ermenistan'ın Karabağ'daki yasa dışı faaliyetleri sonrası yaşanan patlamaların ardından Azerbaycan'dan bir hamle geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyondan ilk görüntüler de geldi.

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ensonhaber.com

Ermenistan, hukuksuz şekilde işgal ettiği Karabağ'dan Azerbaycan tarafından kovulmuştu.

İki ülke arasında başlayan çatışmalar yerini Ermenistan'ın Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımasına bıraktı.

Savaşın ardından iki ülke arasında anlaşma yapılsa da Ermeni tarafı sözünde durmadı.

Peş peşe can kayıpları Azerbaycan'ın sabrını taşırdı

Son olarak Karabağ'da bir süredir devam eden gerilim sonrasında Azerbaycan Karayolları Devlet Dairesi, Ahmedbeyli-Füzuli-Şuşa karayolunda çalışma yürüten bir aracın geçişi sırasında tanksavar mayının infilak etmesi sonucu 2 kurum çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu olayın ardından Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu.

Bardağı taşıran son damlanın peşinden Azerbaycan'dan bir hamle geldi.

"Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor"

Azerbaycan, Karabağ'da operasyon başlattı.

Karabağ'da başlatılan terörle mücadele operasyonunda sivillerin ve sivil altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak yalnızca meşru askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Ayrıca operasyon hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine de bilgi verildiği kaydedildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor. Uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi." denildi.

Operasyondan ilk görüntüler geldi

Azerbaycan'ın başlattığı operasyon kararı ise dünyada büyük yankı uyandırdı.

Öte yandan Azerbaycan’ın başlattığı operasyondan ilk görüntüler geldi.

Görüntülerde, Azerbaycan’ın belirlediği hedefleri vurduğu anlar yer aldı.

İmha edildi

Yine görüntülerde, Ağdara kasabasında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait "Mortira" elektronik harp sisteminin imha edildiği görüldü.

O anlar böyle görüntülendi...