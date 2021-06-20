Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin şahidi: Harbi Ganimetler Parkı

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a karşı kullandığı kara araçları ve silahların bir kısmı ganimet olarak ele geçirilip, bu parkta sergileniyor.

Azerbaycan, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki topraklarını sahada gösterdiği askeri gücüyle geri aldı.

Türkiye'nin desteğiyle de elde edilen bu zafer, tarih sahnesinde sıklıkla anılacak.

Azerbaycan, gelecek tarihine ve kuşaklara bu zaferi miras bırakmak adına Dağlık Karabağ’da, Ermeni askerlerinin cephede kaybettiklerini Bakü’ye taşıdı ve bu ganimetleri sergileyerek Harbi Ganimetler Parkı’nı kurdu.

Burada Azerbaycanlılar Türkiye'de Çanakkale'de olduğu gibi bu zaferi unutmamak adına parkı ziyaret ediyor.

GANİMETLERİN BİR KISMI BURADA

5 hektarlık bir alanı kaplayan parkta, Ermenistan ordusundan ganimet olarak ele geçirilen askeri teçhizatın bir kısmı sergileniyor.

Bunların aralarında tank, askeri aracı, topçu bataryası, uçaksavar füzesi sistemleri, küçük silahlar, askeri nakliye araçları dahil olmak üzere 150’ye yakın askeri araç ve 300'den fazla askeri teçhizat parkta sergileniyor.

MÜHİMMAT KUTULARINDAN BANK

Parktaki banklar, mühimmat kutularından yapılması da parkın diğer dikkat çekici özelliği.

Ayrıca parkta ziyaretçilerin ilgisini çekenler arasında savaş sırasında Ermenistan'ın sahip olduğu 350 tanktan havaya uçurulan 270 adet tankın sergilenmesi de bulunuyor.

KARABAĞ AZERBAYCAN'IN

Ermeni otomobil ve askeri araçlarına ait 20 bin civarında plakanın teşhir edildiği, üstünde kocaman harflerle "Karabağ Azerbaycan'dır" yazan duvar, parkı gezenlerin önünde en çok fotoğraf çektirdiği yerler arasında.

Parkta ayrıca Haydar Aliyev'in o meşhur sözüne de yer verildi.

Parktan kareler şu şekilde;