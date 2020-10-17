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- Azerbaycan'ın SİHA'larla havaya uçurduğu Ermeni askerleri
Azerbaycan'ın SİHA'larla havaya uçurduğu Ermeni askerleri
Azerbaycan ordusu, Türk SİHA'larını kullanarak Ermenistan askerlerini vurduğu anlara ait yeni görüntüleri paylaştı.
- AA & Ensonhaber
- 17.10.2020 - 13:03
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ediyor.
Azerbaycan ordusu karşısında yetersiz kalan Ermenistan ordusu, masum insanları hedef almaya başladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bunun cevabının savaş meydanında verileceğini söyledi.
Aliyev'in bu sözlerinin ardından Ermenistan ordusuna yönelik büyük taarruz başladı.
Kısa süre içerisinde SİHA'larla Ermeni askerleri tek tek etkisiz hale getirildi.
O anlarda çekilen görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
ALİYEV: ORDUMUZ ERMENİLERİ İTİ KOVAR GİBİ KOVUYOR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ordumuz işgalci Ermenileri, iti kovar gibi kovuyor." ifadelerini kullanmıştı.
Azerbaycan Ermenistan askerlerini vurmaya devam ediyor VİDEO