Azerbaycan'ın zafer kazandığı 2. Karabağ Savaşı'nın üzerinden 3 yıl geçti Azerbaycan'ın, Karabağ ve civarındaki illeri Ermenistan işgalinden kurtarmak için operasyon başlatmasının üzerinden 3 yıl geçti. Bakü'de, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüşler düzenlendi.

AA

Azerbaycan ordusu, 3 yıl önce bugün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı işgalden kurtardı.

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Demir Yumruk" diye nitelendirdiği karşı saldırı operasyonunu başlattı.

Bir süre sonra "vatan savaşına" dönüşen bu operasyonda, Azerbaycan ordusu 44 günde topraklarını kurtararak halkın 30 yıllık hasretine son verdi.

3 yıl sonra tam egemenlik sağlandı

2. Karabağ Savaşı'ndan yenilgiyle ayrılan Ermenistan, ordularının bir kısmını Azerbaycan'dan çekse de bir kısmını çok sayıda silah ve mühimmat ile Karabağ'da varlığını sürdüren yasa dışı sözde Ermeni rejime bıraktı.

Azerbaycan yönetimi, 3 yıl boyunca Ermenistan'dan ordularını geri çekmesini, Karabağ'daki sözde rejimden de iddialarından vazgeçip kendini feshetmesini talep etse de bu talepler göz ardı edildi.

Ermenistan, Karabağ'da kurduğu yasa dışı rejimle Azerbaycan'daki askeri varlığını sürdürürken bölgeye başta mayınlar olmak üzere silah sevkine devam etti.

Yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayınların patlaması nedeniyle 19 Eylül'de 4'ü polis 6 Azerbaycan vatandaşı yaşamını yitirdi.

'Antiterör operasyonu' düzenlendi

Bu durum üzerine Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla "antiterör operasyonu" başlattı.

Yaklaşık 24 saat süren operasyonda Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri ve yasa dışı silahlı güçler silah bıraktı.

Mevzilerini terk ederek geri çekilen Ermeni güçler, silahlarını Azerbaycan ordusuna teslim etti.

Böylece, Cumhurbaşkanı Aliyev'in tabiriyle Karabağ'da "Azerbaycan egemenliğini tam sağladı."

Zaferin 3. yılı kutlanıyor

Bugün ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüşler düzenlendi.

Gaziler katıldı

"Zafer Günü" kutlamaları kapsamında Bakü'nün çeşitli bölgelerinde düzenlenen yürüyüşlere, askerler ve Karabağ Savaşı gazileri katıldı.

Yürüyüş öncesinde, şehitler saygı duruşuyla anıldı, Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Askeri bandonun marşlar seslendirdiği yürüyüşte vatandaşlar da yer aldı.

Bakü'nün yanı sıra Gence, Berde, Fuzuli, Laçın ve Zengilan'da da yürüyüşler yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk detayı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)