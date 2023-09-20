Ensonhaber YouTube kanalında Taha Hüseyin Karagöz, her gün yeni konuklarıyla gündemi aktarıyor.
Hafta içi her gün saat 12.00'de YouTube'da canlı yayında izleyicilerin karşısına çıkan Karagöz'ün yayın konuğu, Azerbaycanlı gazeteci Farid Shahbazli oldu.
Gündemde Azerbaycan, uzun süredir Ermenistan provokasyonları ile olan mücadelesi vardı.
Shahbazli, yayında Azerbaycan tarafından dün öğle saatlerinde başlatılan operasyonlara değinerek bugün öğle saatlerinde beyaz bayrak çekildiğini ifade etti.
"Karabağ, Azerbaycan toprağı"
Öte yandan bir diğer gündem ise BM Genel Kurulu'nda konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu söylemleri vardı.
"Tüm medya bu konuşmayı yazdı"
Bunun ardından Karagöz konuğuna, Erdoğan’ın BM konuşması sırasında, "Azerbaycan hakkında sözleri ülkede nasıl yankılandı?" sorusunu yöneltti.
Gazeteci Shahbazli, şu ifadeleri kullandı:
Dünyada böyle bir örnek yok. Dünyada iki böyle ülke yok ki birbirini bu kadar açık ve net bir şekilde tüm dünyayı karşısına koyarak desteklesin. Tüm medya bu konuşmayı yazdı. Türk basınına da teşekkür ederim. Türk medyası olmasaydı kendi halk sesimizi duyuramazdık. Sağ olun var olun.