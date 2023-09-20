Azerbaycanlı gazeteci Farid Shahbazli: Tüm medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını yazdı Ensonhaber YouTube kanalında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu olan Azerbaycanlı gazeteci Farid Shahbazli yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki söylemlerinden onur duyduklarını ifade etti.

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Ensonhaber YouTube kanalında Taha Hüseyin Karagöz, her gün yeni konuklarıyla gündemi aktarıyor.

Hafta içi her gün saat 12.00'de YouTube'da canlı yayında izleyicilerin karşısına çıkan Karagöz'ün yayın konuğu, Azerbaycanlı gazeteci Farid Shahbazli oldu.

Gündemde Azerbaycan, uzun süredir Ermenistan provokasyonları ile olan mücadelesi vardı.

Shahbazli, yayında Azerbaycan tarafından dün öğle saatlerinde başlatılan operasyonlara değinerek bugün öğle saatlerinde beyaz bayrak çekildiğini ifade etti.

"Karabağ, Azerbaycan toprağı"

Öte yandan bir diğer gündem ise BM Genel Kurulu'nda konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu söylemleri vardı.

"Tüm medya bu konuşmayı yazdı"

Bunun ardından Karagöz konuğuna, Erdoğan’ın BM konuşması sırasında, "Azerbaycan hakkında sözleri ülkede nasıl yankılandı?" sorusunu yöneltti.

Gazeteci Shahbazli, şu ifadeleri kullandı:

