Azerbaycanlı gazeteci Nigar İbrahimova'dan Kılıçdaroğlu'na sert soru Türkiye'nin gündemi Azerbaycan'ın Karabağ'da yasa dışı silahlı Ermeni gruplara başlattığı operasyonken, konuya sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösteren Azerbaycanlı gazeteci Nigar İbrahimova, "Tek bir paylaşımınızı bulamadım" dedi.

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Azerbaycan, 2020'de büyük bir başarı ile işgalci Ermenistan'dan kurtardığı Dağlık Karabağ'da yükselen provokasyonlara sessiz kalmadı.

Ermeni teröristlerin döşediği mayınlarla 4 polisin şehit olması bardağı taşıran son damla oldu.

Azerbaycan güçleri, bölgede anayasal düzeni sağlamak ve silahlı yasa dışı Ermeni grupları bölgeden temizlemek için antiterör operasyonu başlattı.

Başarıya ulaşan ve Ermenilerin ateşkes ve silah bırakmayı kabul ettiği operasyon, Türkiye'nin de gündeminde.

Türkiye Azerbaycan'ı konuşuyor, Kılıçdaroğlu sessiz

Tüm kamuoyu gelişmeleri yakından takip ederken CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini koruyor.

Konuya ilişkin tek bir söz etmeyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından da tek bir paylaşım yapmadı.

Bu durum, tepkilere neden oldu.

Azerbaycanlı gazeteci Nigar İbrahimova da tepkisini, sosyal medyadan Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketlediği paylaşımı ile gösterdi.

"Tek bir paylaşımınızı bulamadım"

Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin herhangi bir paylaşım yapmadığını belirten İbrahimova, şu ifadeleri kullandı: