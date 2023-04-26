Azerbaycanlı gençlerin Türkiye ve Selçuk Bayraktar sevgisi Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerini Bakü'de gençlerle konuşan Yakup Köse'ye Azerbaycanlı gençler, Selçuk Bayraktar ve Türkiye sevgilerinden bahsederken, iki ülke arasındaki dostluğun savaş ve depremden sonra daha da pekiştiğini söyledi.

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Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağı herkesin malumu.

İki devlet tek millet tanımlaması ile dayanışma içindeki bu iki ülke hüzünde ve kıvançta hep birlikte oldu.

Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse, kardeş ülke olarak tanımlanan Azerbaycan'ı ziyaret etti.

Köse burada gençlerle bir araya geldi.

"Kardeşlik savaş ve depremden sonra daha da arttı"

Bakü sokaklarında karşılaştığı gençlerle sohbet eden Köse, gençlerden Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, TEKNOFEST, Bayraktar SİHA, Togg, Karabağ savaşı gibi birçok ortak konuyu değerlendirmelerini istedi.

İki ülke arasındaki kardeşliğin, savaşlardan ve depremlerden sonra daha da arttığını belirten Azerbaycanlı gençler, iki ülkenin aynı fikirleri paylaştığına dikkat çekti.

Karabağ Savaşı'nda, Türkiye'nin yardımlarına ve Bayraktar SİHA'lar vasıtası ile Selçuk Bayraktar'ın desteğine dikkat çeken gençler, Türkiye seçimlerine yönelik de temennide bulundu.

Kardeşliğin devam etmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin önemine vurgu yapan gençler, kardeşliğin ebediyen yaşayacağını söyledi.

"Selçuk Bayraktar çok büyük bir insan"

Köse'ye konuşan gençlerden biri şu ifadeleri kullandı:

"Selçuk Bayraktar çok büyük bir insan. Neden? Çünkü Bayraktarlar bize çok büyük yardım etti. TEKNOFEST'i tekrar Azerbaycan'a getirmek istiyoruz. Türkiye'ye tabi gelmek isteriz.



Öğrenciyiz gelemiyoruz. Selçuk Bayraktar'a teşekkür etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Hep yanımızda oldu hep yanında olacağız."

"Azerbaycan'daki gençler tam bir TEKNOFEST kuşağı"

Röportajın ardından izlenimlerini aktaran Köse, Azerbaycanlı gençleri görünce aklına TEKNOFEST kuşağı ve Z kuşağı tartışmalarının geldiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: