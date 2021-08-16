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Azerbaycanlı itfaiyeciler dönüş yoluna geçti
Alevlere müdahale eden ekipler, Azerbaycan'a dönmek üzere yola çıktı.
- İHA
- 16.08.2021 - 12:06
- Güncelleme : 16.08.2021 - 12:32
Ülkemizde yaşanan orman yangınlarıyla mücadeleye, kardeş ülke Azerbaycan destek verdi.
Azerbaycanlı itfaiyeciler, konvoylar halinde alevlerin yükseldiği bölgeye müdahale etmek için harekete geçti.
53 İTFAİYE, 220 PERSONEL
Yangınların kontrol altına alınarak söndürülmesinde pay sahibi olan 53 itfaiye aracı ile 220 personel, görevlerini tamamlayarak dönüş yoluna geçti.
Ekiplerin konvoy halinde geçişleri, Afyonkarahisar-Ankara karayolunda görüntülendi.
Azerbaycanlı itfaiyeciler dönüş yoluna geçti ViDEO