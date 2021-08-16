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    Azerbaycanlı itfaiyeciler dönüş yoluna geçti

    Alevlere müdahale eden ekipler, Azerbaycan'a dönmek üzere yola çıktı.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 12:06
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 12:32
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    Azerbaycanlı itfaiyeciler dönüş yoluna geçti

    Ülkemizde yaşanan orman yangınlarıyla mücadeleye, kardeş ülke Azerbaycan destek verdi.

    Azerbaycanlı itfaiyeciler, konvoylar halinde alevlerin yükseldiği bölgeye müdahale etmek için harekete geçti.

    53 İTFAİYE, 220 PERSONEL

    Yangınların kontrol altına alınarak söndürülmesinde pay sahibi olan 53 itfaiye aracı ile 220 personel, görevlerini tamamlayarak dönüş yoluna geçti.

    Ekiplerin konvoy halinde geçişleri, Afyonkarahisar-Ankara karayolunda görüntülendi.

    Azerbaycanlı itfaiyeciler dönüş yoluna geçti ViDEO

    Azerbaycanlı itfaiyeciler dönüş yoluna geçti #1

    Azerbaycanlı itfaiyeciler dönüş yoluna geçti #2

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