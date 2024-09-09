Azerbaycanlı ressam Narin Güran'ın portresini çizdi Edirne'de yaşayan Azerbaycan asıllı Türk Ressam Hatai Abdullayev, ölümünden büyük üzüntü duyduğu Narin'in portresini duvara çizdi. Daha önce de Özgecan Aslan'ın portresini çizen Abdullayev, 'Üzüntümü bu şekilde dile getirdim' dedi.

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DHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki narin Güran'dan acı haber geldi.

Tüm Türkiye'nin güzel haberler beklediği soruşturmada, küçük Narin'in cesedinin bulunmasıyla milyonlar yasa boğuldu.

NARİN'İN PORTRESİNİ ÇİZDİ

Edirne'de yaşayan Azerbaycan asıllı Türk Ressam Hatai Abdullayev de Narin'in ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

Küçük Narin'in anısını yaşatmak isteyen genç ressam kolları sıvadı.

Abdullayev, 2015'te kentte Atatürk Bulvarı’ndaki duvara resmettiği, cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ın resminin yanına Narin Güran'ın da resmini çizerek üzüntüsünü dile getirdi.

"DAHA ÖNCE BU DUVARA ÖZGECAN ASLAN'I DA ÇİZMİŞTİM"

Narin'in ölümünün ülkeyi derinden üzdüğünü anlatan Abdullayev, "Daha önce bu duvara Özgecan Aslan'ın resmini yapmıştım. Yine buradan geçiyordum önceki gün ve Özgecan'a gözüm takıldı. 10 yıl olmuş onu oraya çizeli. Tekrar duygulandım.

Bu hissi tekrar yaşamak gerçekten çok acı veriyor. Bu duvar böyle acılarla anılmamalıydı, daha eğlenceli, insanlara katkı sağlayan çizimler olabilirdi. Fakat üzülerek bu duvara, Özgecan'ın yanına çizdim. Belki insanlar görür, üzülür ve duyarlılık artar diye düşündüm" diye konuştu.

"RESMİ ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDE TAMAMLADIM"

Toplumda duyarlılığın artması gerektiğini anlatan Hatai Abdullayev, "Duyarlı olmak, duyarlı toplum olmak duyarlı bireyler yaratır. Dolayısıyla bu duyarlılığı artırmaya çalıştım ve üzüntümü bu şekilde dile getirmek istedim. Resmi yaparken çok üzüldüm açıkçası. Okullar açılıyor, hepimizin kardeşi, yeğeni okula gidiyor. Yani insan kelimelere dökemiyor, sadece üzüntü içerisinde, duygulanarak resmi tamamladım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)