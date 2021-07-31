Bir televizyon kanalında Türkiye’de çıkan yangınlarla ilgili haberi veren Spiker Lale Azertaş’ın destek mesajı büyük takdir topladı.

Türkiye’de Antalya’da başlayan orman yangını birçok noktada etkili oldu.

28-29-30 Temmuz tarihlerinde devam eden yangınlar ülkenin güney ve kuzey ormanlarını küle çevirdi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar maddi ve manevi büyük kayıplar verirken, alevler arasında kalan hayvanların ölümü de herkesi üzüntüye boğdu.

Yaşanan felakete dost ve kardeş ülke Azerbaycan’dan hem maddi hem manevi destek geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yangınlarla mücadele için Türkiye'ye 500'den fazla personel, helikopterler ve ilgili malzemeler göndereceklerini açıkladı.

Bir televizyon kanalında haber sunan Lale Azertaş, Türkiye’de çıkan yangınlarla ilgili söyledikleri ise büyük takdir topladı.

“TÜRKİYE BİZİZ”

Spiker Lale Azertaş, Türkiye’ye gönderilecek desteğin haberini sunarken şu sözleri kaydetti:

“Bizim canımız yanıyor. Türkiye bizim evimizdir, evimiz yanıyor. Ve biliyorum ki herkes ruhen oradadır. Ruhumuzun ne kadar yandığını hissediyorum. İnsanları insanlarımız, dağları dağlarımız, ağaçları ağaçlarımız, denizleri denizlerimizdir. Ve yine diyorum, Türkiye bizim evimizdir. Türkiye biziz. Bakın benim. Bakın sizsiniz.

Azerbaycanlı spikerin Türkiye’ye destek mesajı VİDEO



“BİZDEN OLMAYANLAR VAR”

Ama bizden olmayanlar var. Ve bizden olmayan biri bu acıyı bize yaşatmayı reva biliyor. Bazı durumlarda ağaçlarda başlayan yangınların sebebi tabiat olayı veya iklim durumları ile bağlı olmuyor. Bu tür yangınlarda insan faktörü de var. Mutlak ki var.

“CAN AZERBAYCAN YANINDADIR TÜRKİYE’M”

Türkiye bizim için yoldaştır. Dostunu yarı yolda koymayandır. Bir de en önemlisi kardeştir Türkiye. Her zaman yanındayım dediğin Can Azerbaycan yanındadır Türkiye’m.

"SEN GÜÇLÜ VE MAĞLUP EDİLMEZSİN TÜRKİYE'M

Canımız yandığı gibi can da yakarız. Yalnızca gönderilen helikopterleri demiyorum. Burada herkesin kalbi orada atıyor.

Canın hiçbir zaman yanmasın Türkiye'm. Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiye'm."