Ermenistan işgalinden kurtulan toprakları açıklayan Aliyev'i izleyen Azerbaycanlılar, konuşmayı coşkuyla dinledi.

Ermenistan işgali altında olan Azerbaycan toprakları bir bir işgalden kurtarılıyor. Cephede Azerbaycan ordusuna karşı varlık gösteremeyen Ermenistan ordusu, çareyi sivil vatandaşları öldürerek arıyor.

Ermenistan ordusunun savaş suçu işlemesine ve terör devleti gibi davranmasına rağmen Azerbaycan ordusu gittiği yerlere barış, huzur ve güven götürüyor.

Geri aldığı topraklarını bir bir açıklayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmaları bütün dünya tarafından takip ediliyor.

TOPRAKLARININ İŞGALDEN KURTARILDIĞINI ÖĞRENEN VATANDAŞLARIN SEVİNCİ

Azerbaycan topraklarında yaşayan özellikle yıllar önce topraklarından sürülmüş vatandaşlar, topraklarının Ermenistan işgalinden kurtulduğunu öğrendiğinde sevinç çığlıkları attı.

Kahvede, evde, pazarda ve kışlada fark etmeksizin televizyonları başında Aliyev'in açıklamalarını nefeslerini tutarak izleyen Azerbaycanlı vatandaşların, kurtarılan bölgeleri öğrendiklerinde yaşadıkları sevinç kameralara yansıdı.

İşte o görüntüler..

Azerbaycanlılar, Ermeni işgalinden kurtulan topraklarını sevinçle karşıladı VİDEO

