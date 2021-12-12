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- Azerbaycanlılar ve Gürcüler alışveriş için Türkiye'ye gelmeye başladı
Azerbaycanlılar ve Gürcüler alışveriş için Türkiye'ye gelmeye başladı
- Haber Merkezi
- 12.12.2021 - 17:37
- Güncelleme : 12.12.2021 - 18:06
Türk lirası son dönemde diğer para birimleri karşısında ciddi değer kaybına uğradı.
Türk lirasının değer kaybı, yurt içinde fiyatlara zam olarak yansıdı.
Türk halkı sık sık yeni zamlarla karşılaşırken komşu ülkelerin para birimleri TL karşısında değer kazanınca sınır şehirleri günübirlik alışveriş amacıyla gelen turistlerle doldu.
Başta Türkiye'nin batı sınırında Edirne, Bulgarların uğrak noktası haline geldi. 1 Bulgar levası 8 TL'ye ulaşınca Bulgar turistler günlük alışverişlerini Edirne'de yapmaya başladı.
IĞDIR VE ARTVİN'DE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
Aynı hareketllik şimdi de doğu sınırlarında yaşanıyor.
1 Gürcü larisi 4,48'e 1 Azerbaycan manatı 8,16'ya çıkınca, Iğdır ve Artvin iki ülkeden gelenlerin akınına uğradı.
Gürcistan ve Azerbaycan'dan araçlarıyla 1 saatlik mesafeden gelenler, market va mağazaları doldurarak dilediklerince alışverip yaptı.
Araçlarını doldurarark ülkelerine dönen Gürcistanlılar ve Azerbaycanlılar, Iğdır'daki Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'ne açılan Dilucu Sınır Kapısı ve Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.
Azerbaycanlılar ve Gürcüler alışveriş için Türkiye'ye gelmeye başladı VİDEO