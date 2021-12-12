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Azerbaycanlılar ve Gürcüler alışveriş için Türkiye'ye gelmeye başladı

Azerbaycanlılar ve Gürcüler alışveriş için Türkiye'ye gelmeye başladı

Türk lirası karşısında para birimi değerlenen Azerbaycan ve Gürcistanlılar Artvin ve Iğdır'a alışveriş için akın etti.