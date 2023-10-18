Azerin, KAAN'ın önünde 'Çırpınırdın Karadeniz'i' söyledi Azerbaycanlı şarkıcı Azerin, TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN 5. Nesil savaş uçağının önünde meşhur şarkısı olan "Çırpınırdın Karadeniz'i" söyledi.

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ensonhaber.com

Türkiye savunma sanayiinde büyük bir atılım yaptı.

Yerli ve milli üretimde çığır açtı.

Teröristlerin korkulu rüyası olan AKINCI, AKSUNGUR, SİHA, ANKA ve ATAK helikopterine, Milli Muharip Uçağı KAAN da eklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıttı

Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği milli muharip uçak KAAN, 1 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ihtişamlı bir törenle tanıtılmıştı.

Hangardan piste çıkan ve dünyanın ilgisini çeken KAAN için o günden sonra çalışmalar hız kazandı.

Bugün ise Azerbaycan Devleti'nin bağımsızlık günü.

TUSAŞ tarafından ise bu anlamlı güne özel bir video geldi.

KAAN'ın önünde 'Çırpınırdın Karadeniz'i' söyledi

Azerbaycan'ın en önemli sanatçılarından birisi olan Azerin, TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN 5. Nesil savaş uçağının önünde meşhur şarkısı olan "Çırpınırdın Karadeniz"i söyledi.

Büyük beğeni aldı

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından paylaşılan o görüntüler ise büyük beğeni topladı.

KAAN nedir?

KAAN, Türk havacılık tarihinde dönüm noktası olacak bir proje. İsmi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Milli Muharip Uçak KAAN, Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağıdır. KAAN'ın 2030 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden çıkartılması planlanan F-16'ların yerini alması bekleniyor.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlıyor.

KAAN'ın özellikleri

KAAN, gelişmiş uçak üstü sensörler ve diğer harekât unsurları arası hızlı veri aktarımı ile desteklenen yüksek durumsal farkındalığa sahip. Böylece KAAN, harekât alanındaki resmin anlık ve etkin şekilde görev unsurlarına aktarımını sağlıyor.

KAAN, etkin insan-makine takımlaşması ve bütünleşik pilot arayüzleri ile karmaşık harp ortamlarında pilotun ihtiyaç duyduğu karar desteğinin sağlanması, sensör füzyonu ve arttırılmış otomasyon ile pilotların iş yükünü hafifletiyor.

KAAN, harekât alanında muharebe esnasında oluşan hasarı gelişmiş sistemler sayesinde tespit edebilecek ve pilota bilgi verebiliyor.

Yeni nesil görev sistemleri ile donatıldı

Her türlü koşul ve tehdit altında, yüksek görev başarımı hedeflerine uygun olacak şekilde yerli ve milli teknolojiler kullanılarak tasarlanan yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyetleri sayesinde Kaan, savaş alanında fark yaratacak.

KAAN ayrıca pilotun 360 derece durumsal farkındalığını en üst düzeye çıkartmak için otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zekâ yetenekleri ile muharebe alanında, pilota karar destek sayesinde üstünlük sağlayan yeni nesil görev sistemleri ile donatıldı.

Hassas vuruş yeteneğine sahip

KAAN, F-16, Havadan İhbar ve Kontrol (HİK), İnsansız Hava Aracı (İHA), Atak gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava, kara ve deniz unsurları, aynı zamanda dost ülke unsurları ile birlikte çalışabiliyor.

Geleceğin muharebe ortamına uygun olarak KAAN, düşük radar ve kızılötesi ize sahip olacak. Ayrıca gelişmiş sensörler ve gelen farklı verilerin derlenmesi ile desteklenen atış kontrol sistemi sayesinde hassas vuruş yeteneğine sahip.

KAAN, etkili sorti sayısını arttırabilmek üzere iki görev arasında kısa süre içerisinde göreve hazır olabilecek. Bunun yanında KAAN'ın, uçak üzeri test imkânı ve sök-tak yaklaşımı ile bakım ve idame faaliyetleri kolay ve hızlı bir şekilde yürütülebiliyor.