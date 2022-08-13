İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de Türkiye karşıtı provokasyonlarda Türk bayrağı yakmaya çalışan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Türk güvenlik güçleri Suriye'nin kuzeyinde hain teröristlere karşı mücadelesini sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı bölgesinde görevine devam ederken son 1-2 günde bölgede Türkiye karşıtı provokasyonlar yaşanmaya başladı.

Provokatörler devrede: Bayrak yakma girişimi

Türk mevzilerine taşlı sopalı saldırılar esnasında kamuoyuna Türk bayrağı yakma girişimine ait görüntüler de yansıdı.

Büyük infiale neden olan görüntülerin ardından güvenlik güçleri harekete geçti.

Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamda yürüttükleri çalışmaları neticelendi.

Azez'de Türk bayrağı yakan 2 kişi yakalandı VİDEO

Bayrak yakan hainler yakalandı

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Soylu, Türk bayrağı yakmaya çalışan iki hainin yakalandığını duyurdu.

Twitter hesabından provokatörün fotoğrafını da yayınlayan Soylu, "Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verdi.