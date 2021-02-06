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    Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldıran 3 terörist öldürüldü

    Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerin, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenlediği, Mehmetçik'in anında karşılık verdiği belirtildi.
    • AA
    • 06.02.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 10:48
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    Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldıran 3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    KAHRAMAN KOMANDOLAR ANINDA KARŞILIK VERDİ

    "Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören kahraman komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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