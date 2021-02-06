- Haberler
- Gündem Haberleri
- Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldıran 3 terörist öldürüldü
Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldıran 3 terörist öldürüldü
Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerin, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenlediği, Mehmetçik'in anında karşılık verdiği belirtildi.
- AA
- 06.02.2021 - 10:34
- Güncelleme : 06.02.2021 - 10:48
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
KAHRAMAN KOMANDOLAR ANINDA KARŞILIK VERDİ
"Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören kahraman komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."