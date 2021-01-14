Azil ne demek? Azil kararı nedir? Azletmek ne anlama geliyor TDK?

Azil ne demek? Azil kararı nedir? Azletmek ne anlama geliyor TDK?

Donald Trump için alınan azil kararı sonrasına azletmek ne demek azil nedir azil kararı ne anlama geliyor gibi sorular merak ediliyor. Peki azil nedir, azletmek ne demek, işte detaylar..

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Başkan Donald Trump'ın görevden azledilmesi yönündeki tasarı kabul edildi ve Trump, ikinci kez azil kararı verilen ilk Amerikan Başkanı oldu.

Bu gelişmenin ardından azletmek ne demek, azil nedir, azil kararı nedir gibi sorular gündeme geldi.

Azil kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre (TDK) azletmek kelimesi bir kişiyi görevinden almak anlamı taşıyor.

Peki azil kararı nedir, azletmek ne demek? İşte anlamı..

AZİL NE DEMEK?

Azil kelimesi, görevden alma anlamına gelmektedir. Azil kelimesi aynı zamanda ayırma ve uzaklaştırma anlamlarına da geliyor.

Kelime dilimize Arapaça’dan geçmiştir. Fiil olarak "Azletmek" şeklinde kullanılır.

AZİL KARARI NEDİR?

Trump ABD tarihinde hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan ilk başkan oldu.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesi dolayısıyla Aralık 2019'da Temsilciler Meclisi'nde suçlanmış, Şubat 2020'de Senato'daki oturumda aklanmıştı.

Karar 197 ret oyuna karşılık 232 kabul oyuyla geçti. Oylamada 10 Cumhuriyetçi Kongre üyesi de Demokratlarla beraber Trump'ın azli için oy kullandı.

Şimdi Senato'da Trump'ın suçlu olup olmadığına yönelik bir yargılama gerçekleştirilecek ve oylama yapılacak.

Trump'ın suçlu bulunması için Senato'da üçte iki çoğunluk gerekiyor, bu da en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy vermesi gerek.

Senato'nun 19 Ocak'tan önce davayı görüşmek için toplanmayı planlamadığı belirtildi.

Demokratlar, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek Trump'ın azlinde ısrarcıydı. Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump'ın azli yönünde oy kullanacaklarını açıklamıştı.