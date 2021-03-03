Azınlık cemaatleri, İnsan Hakları Eylem Planı'nı memnuniyetle karşıladı

Erdoğan'ın açıkladığı planda "İfade, Örgütlenme ve Din Özgürlüklerinin Korunması ve Geliştirilmesi" başlığındaki düzenlemeler "güzel haber" olarak nitelendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İnsan Hakları Eylem Planı'nı duyurdu.

Planda, hangi dine mensup olursa olsun kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilere, kendi dini bayramlarında izinli sayılma imkanının getirilmesi, gayrimüslim cemaat vakıfları yönetim kurullarının oluşturulması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliği'nde düzenleme yapılması öngörülüyor.

BAYRAMLARDA İZİN KONUSU

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Ankara'daki toplantıya katıldığını belirterek, "Çocukların bayramlarda izin alabilmeleri konusunu zaten öteden beri hep söylüyorduk. Bütün toplantılarda bunu dile getiriyorduk ve Milli Eğitim yetkilileri de ilgileniyordu.

En son Yeşilköy'de İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürleriyle ortak bir toplantı yapmıştık, orada da dile getirmiştik. Sağ olsunlar başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkililer bunu göz önüne alarak plana dahil ettiler." diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL HABER"

Vakıf yönetmeliklerinde yapılacak düzenlemelerin de çok önemli olduğuna dikkati çeken Susin, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız, vakıf seçimlerinin gerçekleştirilememesi sorununa ilişkin çalışma yapılacağını bildirmişti. Bu çok güzel haber. İkisi de çok güzel haber. Hem biz azınlıklar için hem de ülkemiz için. Umarım uygulamaya geçer ve ülkemiz dünyada hak ettiği saygın yerini bulur. 2008'de çıkan Vakıflar Yasası'yla azınlık vakıflarına gerçekten çok büyük imkanlar sağlandı. Can suyu oldu vakıflara. Burada seçimlerle ilgili bir yönetmelik var. O yönetmelik iptal oldu ama şimdiye kadar çıkarılamadı. O konuda bir çalışma yapıldı. Umarız bu yönetmelik bir an önce çıkar."

"MEMNUNİYET VE HEYECANLA KARŞILIYORUZ"

Planın açıklanmasının ardından Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Twitter hesabından bir paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Açıklanan ve toplumumuzu da yakından ilgilendiren İnsan Hakları Eylem Planı'nı memnuniyet ve umut veren bir heyecanla karşılıyor, en kısa zamanda hayata geçmesini diliyoruz." ifadesine yer verildi.