Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin işgalci Ermeniler için ağıt yaktı! 30 yıl Ermeni işgali kalan Karabağ, antiterör operasyonu sonrasında gerçek sahibi Azerbaycan'a yeniden kavuştu. Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, "İşgalin seyircisiyiz" diyerek Ermenice ağıt yaktığı anları paylaştı.

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ensonhaber.com

Azerbaycan’ın bir parçası olan Karabağ, 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarıldı.

2020 yılında kurtarılan Karabağ’da 3 yıl boyunca Ermeni provokasyonları devam etti.

Son dönemlerde giderek artan provokatif hareketler Azerbaycan’da bardağı taşıran son damla oldu.

Azerbaycan, 2020'de yapılan ateşkes anlaşmasında ve Ermenistan'ın taahhüdünde yer aldığı üzere Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen Karabağ'da, anayasal düzeni sağlamak ve yasa dışı silahlı grupları temizlemek için antiterör operasyonu başlattı.

Bir nevi kendi topraklarında operasyon gerçekleştirmek zorunda kalan Azerbaycan, zafere bir gün gibi kısa bir sürede ulaştı.

Azerbaycan, Karabağ'dan Ermeni tahliyesi için kolaylık sağladı

Ermeniler, geri çekilmeyi kabul ederek ateşkese yeşil ışık yaktı.

Bu süreçte Ermenistan’ın geçmiş yıllarda göstermediği insani yardımları Azerbaycan en üst seviyeye çıkardı.

Azerbaycan, Ermenilerin Karabağ’dan tahliyesi için her türlü yardımı sağlarken insani koridor oluşturdu.

Tüm bunların beraberinde Karabağ gerçek sahibine yeniden kavuşurken, sosyal medyadaki paylaşımlardan biri gündem oldu.

Hilal Nesin Ermeniler için ağıt yaktı

Söz konusu paylaşımın öznesi, yazar Aziz Nesin’in gelini Hilal Nesin...

Resmi olarak Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etmeyen Hilal Nesin, Azerbaycan’ın işgalci olduğunu savundu.

Hilal Nesin, "İşgalin seyircisiyiz" ifadelerini vurgulayarak Ermenice ağıt yaktı.

"Bir işgalin seyircisiyiz ve ben sadece ağıt yakabiliyorum"

O paylaşıma ise şu not düşüldü;