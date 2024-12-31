Aziz Nesin'in oğlu yazar Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı

AA
Son dakika gelişmesi çok konuşuldu...
Edinilen bilgilere göre, yazar Ahmet Nesin'in sosyal medya hesabından yayınladığı video sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
'CUMHURBAŞKANINA HAKARET' SUÇUNU OLUŞTURACAK SÖZ VE BEYANLAR
Olayda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ahmet Nesin'in 27 Aralık'ta sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturacak söz ve beyanlara yer verildiği tespit edildi.
YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILDI
Savcılıkça Nesin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
2016'da yurt dışına çıktığı belirlenen Nesin hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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