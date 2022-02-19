Aziz Sancar: Ayrım yapmadan aşınızı olun

ABD'de yaşayan ve kısa süreliğine Ankara'ya gelen Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, Türkiye'de yaşayan vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığınca Ankara'daki Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün açılış törenine katılmak üzere ABD'den Türkiye'ye gelen Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, koronavirüs aşıları ve Omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Az,z Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Omicron varyantının hafif belirtilerle geçirilmesinin bir nedeninin aşılanma olduğunu söyledi.

"AŞI OLDUĞUM İÇİN KORKMUYORUM"

Koronavirüse hiç yakalanmadığını ve ABD'de mRNA tabanlı Moderna aşısı olduğunu dile getiren Aziz Sancar, "Aşılı olunca da tabii ağır seyretmiyor. Ben aşılı olduğum için pek korkmuyorum artık." diye konuştu.

Aziz Sancar'dan 'Ayrım yapmadan aşınızı olun' çağrısı

"AŞILAR ARASINDA AYRIM YAPMAK DOĞRU DEĞİL"

Türkiye'de aşı konusunda vatandaşlara tercih hakkı sunulmasına ve bazı aşılara karşı yapılan eleştirilere yönelik görüşünün sorulması üzerine Sancar, aşı çeşitleri arasında ayrımın yanlış olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"(Ben Çin aşısı istemiyorum, Türk aşısı istiyorum, şunu istiyorum bunu istiyorum...) Ben çok kişiye söyledim 'Bugün senin sıran geldi aşı olacaksın.' diye. Ben de gittim, aşı için sıraya girdim. Oradaki (ABD) bir hemşire 'Sen şu odaya gir.' dedi. Ben de girdim. 3 tane aşırı veriliyordu, birisi bizim Türklerin çıkardığı BioNTech, ikincisi Moderna, üçüncüsü de Johnson&Johnson. Bana aşı yapıldı ve ben hangi aşının yapıldığını bilmiyordum. Sormaz Amerikalı, ne varsa onu verecek. Hemşire aşı yaptı sonra sordum, 'Hangisi?' dedim, 'Moderna' dedi, ben de 'oldu' dedim. Ama Türkiye'de e-mail, telefon geliyor, 'Şu aşıyı oldum, benim antikorlarım şu kadar.' Bırak aşı olmuşsun artık."