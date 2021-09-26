Amerika'da görev yapan ve TEKNOFEST için Türkiye'ye gelen bilim insanı Aziz Sancar, aşı karşıtı olan vatandaşlara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye'de...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için TÜBİTAK'ın onur konuğu olan Aziz Sancar, "TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu" ile buluştu.

AŞI ÇALIŞMALARINA ÖVGÜ: HARİKA İŞLER BAŞARMIŞLAR

Sancar, "Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma" başlıklı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sancar, "Türkiye'de aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldınız. Aşı çalışmalarının geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine, "Çok başarılı buldum. Bazılarından haberim vardı ama bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Gerçekten 3 yıl içinde harika işler başarmışlar ve iyi öğrenciler yetiştirmişler, gerçekten çok beğendim." dedi.

"AŞI KARŞITLIĞI MANTIK DIŞI"

Sancar, aşı karşıtlığı konusunda bir mesajının olup olmadığıyla ilgili soruya ise "Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü aşı karşıtı olmak bence mantık dışı bir tutum. Aşı karşıtı olmak mantıklı bir tutum değil." yanıtını verdi.

Aziz Sancar: Aşıya karşı çıkmak mantık dışı bir tutum

"KANUN ZORLAMASA BİLE AŞI OLMAK GEREK"

Görev yaptığı üniversitenin aşı olmayanları kabul etmediğini belirten Sancar, "Türkiye kanunları zorluyor mu bilmiyorum ama kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek, yoksa başkasını tehlikeye sokuyorsunuz. Buna hakkınız yok." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN VARANK: HOCAMIZ BİLİM İNSANLARIMIZLA BULUŞTU

Öte yandan toplantıyı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan paylaştığı videolu mesajla duyurdu.

Varank, paylaşımında "Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar Hocamız, TEKNOFEST için geldiği ülkemizde TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmalarını yürüten bilim insanlarımızla buluştu. Hocamızın söylediği gibi harika işler yapıyorlar." ifadelerine yer verdi.