Aziz Sancar: Din ve bilimi ayrı tutmamız lazım Katıldığı bir programda konuşan Aziz Sancar, din ve bilimin ayrı tutulmadığı takdirde ikisinin de saygınlığını kaybedeceğine dair uyarıda bulundu.

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ensonhaber.com

Nobel ödüllü Türk bilim insanı ve akademisyen Prof. Dr. Aziz Sancar, gençlere yol göstermeye devam ediyor.

Katıldığı her programda üretimin altını çizen Sancar, milli değerlere sahip çıkılmasının önemine de değiniyor.

Bu defa Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı bursiyerleriyle buluşan Sancar, din ve bilim konusunda da bir uyarıyı dile getirdi.

"Din saygınlığını kaybeder, bilim körleşir"

Yaptığı konuşmada, Atatürk’ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’’ sözünü konuklara hatırlatan Prof. Dr. Aziz Sancar, “Mardin yıllar boyu farklı din ve mezheplere ev sahipliği yaptı.

Ancak din, doğanın kanunlarını, teknolojik araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri kapsamıyor. Bu nedenle din ve bilimi kesinlikle ayrı tutmamız lazım. Aksi takdirde din saygınlığını kaybeder, bilim körleşir.” dedi.

"Türkiye'nin güçlü bir ülke olması için.."

Türkiye’nin, dünyanın güçlü ve lider ülkeleri arasında yer alması için bilim ve teknoloji üretmesi gerektiğinin şart olduğunu dile getiren Nobel ödüllü bilim insanı, “Bakın altını çizerek belirtmek isterim 'üretmek' diyorum. Batı’dan bilim ve teknoloji ithal etmekle gerçek manada bağımsızlık ve kalkınma gerçekleşemez. Bu anlamda üretim şarttır. Son yıllarda küreselleşmeden bahsediliyor.

Fakat Batı’nın küreselleşme anlayışı ‘onların teknoloji ve bilim üretmesi ve bizim bunları kullanmamız’ demek. Bu, bizim kabul edebileceğimiz bir durum değil. Küreselleşmeyi, bilim ve teknik alanlarında eşitlikle kabul edebiliriz. Bunun özellikle altını çiziyorum, çünkü küreselleşme gençlerimizin gündeminde yer alan konuların başında geliyor.” dedi.

Türk Evi hakkında konuştu

Ekip arkadaşlarını, Türk öğrencilerden ve asistanlarından seçtiğini belirten Nobel ödüllü akademisyen, “Laboratuvarımda şu an üç Türk kız öğrenci var. Ayrıca üniversitemizde başka alanlarda çalışan Türk öğrencilerimiz var. Amerika’daki Türk Evi’nin iki gayesi bulunuyor. Birincisi, Türkiye’yi Amerika’ya tanıtmak; ikincisi de öğrenci yurdumuzu tamamlamak. Orada da Türk öğrencileri yakın zamanda misafir edeceğiz.” dedi.