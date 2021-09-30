Euro
10.335
-0.2%
Dolar
8.8949
-0.25%
Altın
494.78
-0.01%
Borsa
1.396
0.26%
Bitcoin
381.194
1.42%
EXEN Coin
19.61
-1.95%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C

    Aziz Sancar: Nobel ödülünü Atatürk'e borçluyum

    Türkiye'deki gençlere nasihat veren Aziz Sancar, Türk gençliğinin Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'i örnek alması gerektiğini vurguladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 11:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aziz Sancar: Nobel ödülünü Atatürk'e borçluyum

    ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak katıldığı TEKNOFEST için Türkiye'ye geldi.

    Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde herkesin ilgi odağı olan Sancar, Türkiye’nin bilimdeki gelişimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Sözcü gazetesinden Sultan Uçar'a konuşan Sancar, sahip olduğu Nobel ödülünü Mustafa Kemal Atatürk'e borçu olduğunu belirtip, Türkiye'deki gençliğin de Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'i örnek alması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

    ATATÜRK EĞİTİMDE GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇTI

    "Nobel almak önemli ama her şey demek değildir. Bu ödülü, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'e borçluyum. Atatürk, eğitimde fırsat eşitliğiyle Türk gençlerinin önünü açtı. Gençler, Atatürk'ü, Fatih' i örnek almalı.

    GENÇLER FATİH'İN SÖZÜNÜ UNUTMAMALI

    Fatih'in, ‘İstanbul ya sen beni alacaksın ya da ben seni' sözü unutulmayıp, hedefe ulaşmak için gençler kararlı olmalı. Türkiye'nin geleceği için gençler çok az uyuyup, daha çok çalışıp, inatçı ve vatansever olacak.”

    Aziz Sancar: Nobel ödülünü Atatürk e borçluyum #1

    Aziz Sancar: Nobel ödülünü Atatürk e borçluyum #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir