Aziz Sancar: Nobel ödülünü Atatürk'e borçluyum

Türkiye'deki gençlere nasihat veren Aziz Sancar, Türk gençliğinin Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'i örnek alması gerektiğini vurguladı.

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak katıldığı TEKNOFEST için Türkiye'ye geldi.



Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde herkesin ilgi odağı olan Sancar, Türkiye’nin bilimdeki gelişimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Sözcü gazetesinden Sultan Uçar'a konuşan Sancar, sahip olduğu Nobel ödülünü Mustafa Kemal Atatürk'e borçu olduğunu belirtip, Türkiye'deki gençliğin de Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'i örnek alması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

ATATÜRK EĞİTİMDE GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇTI

"Nobel almak önemli ama her şey demek değildir. Bu ödülü, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'e borçluyum. Atatürk, eğitimde fırsat eşitliğiyle Türk gençlerinin önünü açtı. Gençler, Atatürk'ü, Fatih' i örnek almalı.

GENÇLER FATİH'İN SÖZÜNÜ UNUTMAMALI

Fatih'in, ‘İstanbul ya sen beni alacaksın ya da ben seni' sözü unutulmayıp, hedefe ulaşmak için gençler kararlı olmalı. Türkiye'nin geleceği için gençler çok az uyuyup, daha çok çalışıp, inatçı ve vatansever olacak.”