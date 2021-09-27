Aziz Sancar, Türk Konseyi dışişleri bakanlarının onur konuğu oldu

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın onur konuğu oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya paylaşımında, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın akşam yemeğinde onur konuğu olduğunu belirtti.

''ONUR KONUĞUMUZ NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANIMIZ AZİZ SANCAR'DI''

Çavuşoğlu Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantımızın akşam yemeğinde onur konuğumuz, en büyük hayali Türk Dünyası'nın birliğini görmek olan Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar'dı. Aziz Sancar'ın yaptığı 'Bilgi ve Türk Dünyası’nın Milli Uyanışı' konulu sunumu ilgiyle dinledik."