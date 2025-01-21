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Türk dünyası birleşmeye devam ediyor...

Amerika Birleşik Devletleri'nin North Carolina eyaletinde bulunan Aziz&Gwen Sancar Vakfı bünyesinde yer alan Sancar Kültür Merkezi'nde, dikkat çeken etkinlik düzenlendi.

AZİZ SANCAR'A TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR ELÇİSİ ÖDÜLÜ

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a 'Türk Dünyası Kültür Elçisi' ünvanı takdim edildi.

Törende takdimi gerçekleştiren TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, özel olarak hazırlanan Türk Dünyası Kültür Elçisi Nişanı'nın TÜRKSOY Daimi Konseyi üyesi bakanların oy birliği ile almış olduğu karara istinaden takdim edildiğini belirtti.

"TÜRK DÜNYASININ GURURU VE İLHAM KAYNAĞI"

Genel Sekreter Sultan Raev, törende yaptığı konuşmada Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Türk Dünyası'nın gururu ve ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Sayın Aziz Sancar, siz sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda Türk Dünyası'nın ortak bilincini ve bilimsel dehasını yansıtan bir değerimizsiniz. Nobel Ödülü ile tüm insanlığa katkı sağlayan çalışmalarınız, bilim dünyasındaki üstün başarınız kadar, Türk kültürünün değerlerini yansıtan tevazu ve çalışkanlığınızla tüm insanlık için örnek niteliğindedir. Köklerinize bağlılığınız ve dünyanın en prestijli platformlarında elde ettiğiniz başarılarınız bizim için önemli bir motivasyon kaynağıdır. Bu ünvan, size bir takdirin ötesinde, Türk Dünyası'nın teşekkürüdür. Size TÜRKSOY üyesi ülkeler adına Türk Dünyası Kültür Elçisi ünvanını takdim etmekten onur duyuyoruz.

ETKİNLİKTE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

TÜRKSOY tanıtım filminin gösterimiyle açılan etkinlikte moderatörlüğü, Aziz&Gwen Sancar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan yaptı.

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği Müsteşarı Melih Seyfettin Güngör'ün yanı sıra Aziz&Gwen Sancar çiftinin dostları, farklı yaş gruplarından çocuklar ve üniversite öğrencilerini içeren yaklaşık 150 davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

COŞKULU BİR ŞEKİLDE KARŞILANDI

Tören öncesinde, Prof. Dr. Aziz Sancar, Genel Sekreter Sultan Raev ve beraberindeki heyete Merkezin çeşitli bölümlerini gezdirerek gelecekte yapılacak çalışmalara dair bilgiler paylaştı.

Bu sırada misafirler, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın salona gelişini bekliyordu.

Kısa bir süre sonra salona alkışlar eşliğinde giriş yapan Prof. Dr. Aziz Sancar, coşkulu bir şekilde karşılandı.

NİŞAN TAKDİM EDİLDİ

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Türk Dünyası Kültür Elçisi Nişanı, alkışlar eşliğinde Prof. Dr. Aziz Sancar'a takdim edildi.

Aziz Sancar, takdim edilen ünvan ve nişan için duyduğu mutluluğu dile getirerek Türk Dünyası'nın potansiyeline dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, "Birlikte hareket etmek ve bilime daha fazla önem vermek, Türk Dünyası'nı dünyanın en güçlü devletleri arasına taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

"NOBEL ÖDÜLÜNDEN DAHA KIYMETLİ"

Prof. Dr. Aziz Sancar, kendisine tevdi edilen "Türk Dünyası Kültür Elçisi" ünvanını hayatının en önemli ödülü olarak tanımlarken bu nişanın, Nobel Ödülü'nden bile daha kıymetli olduğunu belirtti.

Aziz Sancar şunları söyledi:

Bu nişan benim için tüm ödüllerden daha kıymetli. Bu benim hayalimdi. TÜRKSOY çok değerli bir kurum ve bizi dünya sathında temsil etmesini umuyorum. Tarihte Türk boyları uzun süre bir arada hareket etmemiştir. Ancak bugün bir birlikten bahsedebiliyorsak, bunda devlet başkanlarımızın, yüreğinde Türklük bilincine sahip olanların ve TÜRKSOY gibi kurumların katkısı büyüktür.

EN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Sancar, çocukluğundan itibaren Türkçülük şuuruyla büyüdüğünü belirterek şunları ekledi:

8 yaşından beri Türkçüyüm. Türk Dünyası birliği ve Türkçülük şuuruyla büyüdüm. Ben başarılı bir bilim insanıyım ama çok fazla başarılı bilim insanı var. Kardeşlerim, her ziyaretimde beni kendilerinden biri gibi karşıladılar. Ata topraklarımızda Türk Birliği'ni hissettim. Türk Dünyası'ndaki Türkçülük şuuruna şahit oldum. Bu beni çok mutlu etti. En büyük hayalim, hayattayken Türk Dünyası’nın bir olduğunu görmek.

TÜRK DÜNYASI'NIN BİRLİK SEMBOLÜ HEDİYELER SUNULDU

Prof. Dr. Aziz Sancar'a etkinlik sonunda Genel Sekreter Sultan Raev tarafından Türk Dünyası'nın birlik ve zengin kültürünü yansıtan anlamlı hediyeler takdim edildi.

Hediyeler arasında Kazakistan'dan çapan, Kırgızistan'dan kalpak, Özbekistan'dan milli kuşak, Türkiye'den kurt başlı baston, Azerbaycan'dan Karabağ Zaferinin sembolü, Har-ı Bülbül tasarımlı yaka iğnesi ve Türkmenistan'dan özel basım Mahtumkulu Firaki isimli eser yer aldı.

Sancar, "Bu hediyeler Türk Dünyası'nın birlik ve beraberliğinin bir sembolüdür" diyerek teşekkürlerini iletti.