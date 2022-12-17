Mardin'deki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıkladı.

2023 seçimleri yaklaşırken siyaset arenası da ısınmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çalışmalarına devam ederken Erdoğan'ın bugünkü durağı Mardin oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Aziz Sancar'ın adı, Mardin'deki havalimanına veriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedik" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, değişimi h alka sordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu değişimi önce vatandaşlara sordu ve "Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aziz Sancar'ın adı Mardin'deki havalimanına veriliyor