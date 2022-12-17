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    Aziz Sancar'ın adı Mardin'deki havalimanına veriliyor

    Aziz Sancar'ın adı Mardin'deki havalimanına veriliyor

    Mardin'deki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıkladı.
    • 17.12.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 14:47
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    2023 seçimleri yaklaşırken siyaset arenası da ısınmaya devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çalışmalarına devam ederken Erdoğan'ın bugünkü durağı Mardin oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    Aziz Sancar'ın adı, Mardin'deki havalimanına veriliyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Havalimanı'nın adının Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirileceğini açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedik" sözlerine yer verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, değişimi halka sordu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu değişimi önce vatandaşlara sordu ve "Kabul edenler... Kabul etmeyenler... İttifakla kabul edilmiştir." ifadelerini kullandı.

    Aziz Sancar'ın adı Mardin'deki havalimanına veriliyor

    Aziz Sancar ın adı Mardin deki havalimanına veriliyor #1

    Aziz Sancar ın adı Mardin deki havalimanına veriliyor #2


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