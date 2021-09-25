Aziz Sancar'ın bayrak hassasiyeti

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'la TEKNOFEST'te yaşadıkları bir olayı anlattı.

Türkiye'nin bilim dünyasına kazandırdığı isimlerden Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi.

Sancar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılarak TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile etkinlik alanını gezdi.

BAKAN YARDIMCISI KACIR, SANCAR'IN HASSASİYETİNİ ANLATTI

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da, TEKNOFEST'e katılan Nobel Ödüllü Aziz Sancar'la bir anısını paylaştı.

Kacır, festivale katılan Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'a "TEKNOFEST montu giymek ister misiniz?" diye sorduklarında "Elbette" yanıtını aldıklarını söyledi.

"BAYRAĞIN DİĞER KOLDA OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ÇOK MUTLU OLDU"

Sancar'ın montu giydiğinde canının sıkıldığını belirten Kacır, şöyle devam etti:

"Herkesin kolunda Türk bayrağı var, bende yok' dedi. Bayrağın diğer kolda olduğunu gösterdiğimizde çok mutlu oldu. Gülümsedi, 'Şimdi tamam' dedi."



