Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü'nün sembolü Aziz Valentine hakkında merak edilenler..

Türkçede Sevgililer Günü olarak kutlanan 14 Şubat, bazı toplumlarda "Aziz Valentine Günü (St. Valentines Day) olarak kutlanmaktadır. Peki aşkın ve sevginin sembolü Aziz Valentine kimdir?

Her ne kadar Türkçe’de adı Sevgililer Günü olarak bilinse de 14 Şubat tarihinin tam karşılığı Aziz Valentin Günü’dür.

İsminden anlaşılacağı gibi 14 Şubat, sadece romantizmle değil aynı zaman bir Hristiyan azizin anısıyla ilgili bir durumdur.

Aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir.

Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir..

Peki Aziz Valentine kimdir? İşte St. Valentine hakkında merak edilenler..

AZİZ VALENTİNE KİMDİR?

Katolik Kilisesi tarafından resmi olarak tanınan Aziz Valentin’in M. S. 270 tarihinde öldüğü sanılıyor. Aziz Valentin’in kimliğiyle ilgili resmi kaynaklardaki ilk açıklamalar M. S. 496’da ölen Papa Gelasius’a ait.



Papa Gelasius, O’nun “hayatını Tanrı’ya adamış bir şehit olarak dünyadan ayrıldığını” söyler. 1400’lü yıllara ait kayıtlar Aziz Valentin’in Roma’da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius’un emriyle kafası kesilerek öldürüldüğünden bahseder.

Aynı tarihlere ait diğer bir vesika ise Valentin’in Terni Piskoposu olduğu ve yine 2. Claudius tarafından Roma yakınlarında öldürüldüğünü bildirir.



Bu tarihi kıssalardaki benzerlikler, her iki Valentin’in de aynı kişi olduğuna dair kanaatleri güçlendirir. Her ne kadar kimliğiyle ilgili belirsizlik devam etse de Katolik Kilisesi 1969’da düzenlediğin saygı ayiniyle Valentin’in adını resmi olarak “Azizler” listesinde tutmaya devam etti.

AZİZ VALENTİNE VE SEVGİLİLER GÜNÜ