Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında gerilim büyüyor: Karşılıklı sert açıklamalar Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi Ali Koç-Aziz Yıldırım atışmasına Acun Ilıcalı da dahil oldu. Yıldırım Ilıcalı'yı terör örgütleriyle suçlarken ünlü televizyoncudan 'başkan olmak için karalamaya çalışıyor' yanıtı geldi.

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Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de başkanlık yarışı iyice kızıştı.

Yapılacak kongre öncesi Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında başlayan atışmalar dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho transferiyle yeni bir boyut kazandı.

Bu sefer atışmaya yeni teknik direktör Mourinho transferinde öne çıkan ve Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı dahil oldu.

Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı arasında kılıçlar çekildi

Geçtiğimiz gün gazeteci Enver Aysever'in YouTube'daki programına konuk olan Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'yla ilgili yeni tartışmanın fitilini ateşleyecek ifadeler kullandı.

Yıldırım, Ali Koç'un yönetim listesinde FETÖ'cü ve Adnan Oktar'cı isimler olduğunu iddia etti.

"Acun FETÖ'cülere pasaport veriyormuş, Adnan Oktar meselesine girersem sokağa çıkamaz"

Yıldırım daha sonra Ilıcalı'yı hedef alarak, "Kimsenin adamı değilim. 20 sene başkanlık yaptım, bana hiçbir siyasetçi, ne sağdan ne soldan yönetimine bunu al demedi. Ama karşı listeye baktığın zaman FETÖ'ye yakın insanlar, Adnan Oktar'a yakın insanlar. Hepsi o listenin içinde, inceleyin lütfen. Acun Ilıcalı FETÖ'cülere pasaport veriyormuş! İki Dominik varmış. Birinde FETÖ'cülere pasaport veriyormuş. Çağırdım, eşiyle geldi. Yapma dedim. Fazla konuşmasın, Adnan Hoca konusuna girersem, sokağa çıkamaz öyle. Adnan Hoca meselesinde onun için oturdum polis fezlekesini okudum. 3 bin 500 sayfa. Orada suçlanan insanların yüzde 20'si 'Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı' diyor" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı canlı yayında cevap verdi: Çirkin ve art niyetli...

Aziz Yıldırım'ın ses getiren sözleri sonrası gözler bu kez de Acun Ilıcalı'ya çevrildi.

Candaş Tolga Işık'ın sunumuyla TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk olan Ilıcalı, "çirkin ve art niyetli" diyerek Yıldırım'a cevap verdi.

Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanı olma arzusu nedeniyle kendisini karalamaya çalıştığını ve bu durumun üzücü olduğunu söyleyen Ilıcalı şunları söyledi:

Başkan olmak için karalamaya çalışıyor: Onun döneminde 600 milyon euro zarar vardı

Benim tek amacım Fenerbahçe'ye yardım etmekti. Şimdi 'Adnan Oktarcı' oldum. Başkan olmak için birilerini karalamaya çalışmak yakışmıyor. 35 sene önceki mevzu. Ayıptır. Aziz Yıldırım döneminde 600 Milyon euro zarara uğradı kulüp. Aziz Yıldırım'ın alacağı yok. Paranı al git, 600 Milyon euro batır, sonra gel ve yeniden başkanlık yap. Bir de üstüne devamlı posta koyuyor. O dönemler geçti, insanlar böyle bir insan görmek istemiyor. Keşke buraya otursa da 600 Milyon euroya cevap verse. Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez. Konuşamaz. Ali Koç ile tartışmaya çıksın canlı yayında, hiçbir şey bilmediğimi söyleyeceğim.

"Acun kaşınıyor, kaşınmasın"

Ilıcalı'nın dün akşamki açıklamaları sonrası Bursa'daki genel kurul üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, ünlü televizyoncu hakkındaki ifadelerini daha da sertleştirdi.

Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkındaki sözlerinin sorulması üzerine sert tepki veren Yıldırım, “Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Mourinho ile Londra'da görüşmüşüm. Yanlış biliyor, Londra'da değil Roma'da görüştüm geri zekalı!" dedi.