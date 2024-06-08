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Aziz Yıldırım ve Ali Koç düellosu: 6 yıllık hesaplaşma

Aziz Yıldırım ve Ali Koç düellosu: 6 yıllık hesaplaşma Aziz Yıldırım ile Ali Koç, Habertürk TV canlı yayınında karşı karşıya geldi. Aziz Yıldırım, Ali Koç'a karşı, "Aliciğim 6 senedir iyi olan bir şey yok ki? Benim de son 4 senem kötü." ifadelerini kullandı.