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Fenerbahçe'de tarihe geçecek günler yaşanıyor.

Ali Koç ile arasındaki başkanlık yarışı büyük bir çekişmeyle devam ediyor.

Ali Koç'un, canlı yayında tartışma teklifine Aziz Yıldırım'dan olumlu yanıt geldi.

İki başkan adayı, Habertürk'te canlı yayında karşı karşıya geldiler.

Yıldırım ve Koç'un 6 yılın ardından bir araya geldiği dakikalarda tam bir hesaplaşma havası esiyor.

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a "Sayın başkan 6 yıl boyunca sadece bir kez YDK'ya geldi. Hep kötü söylemlerde bulundu." dedi.

Aziz Yıldırım bu sözlere, "Aliciğim 6 senedir iyi olan bir şey yok ki.." dedi.

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