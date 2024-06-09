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Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde mevcut başkan Ali Koç ve başkan adayı Aziz Yıldırım, Habertürk TV'de karşı karşıya geldi.

Ahmet Selim Kul'un moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayında, iki başkan adayı merak edilen soruları yanıtladı.

İlgiyle takip edilen programda, Koç ve Yıldırım, Fenerbahçe hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"6 yıldır neden şampiyon olamıyoruz?"

Aziz Yıldırım, canlı yayında Ali Koç'a, "6 yıldır neden şampiyon olamıyoruz. Bunu bana anlatır mısın?" sorusunu yöneltti.

"Kaç kere maçlarda tecavüze uğradık"

Ali Koç ise şu cevabı verdi:

İlk iki sene kötü tercihler, kötü hoca, kötü planlama. Sizin bıraktığınız takımı finansal fair play nedeniyle sattığımız kadar alabiliyorduk. İlk iki sene hatalar, ikinci senede bile 22. haftada şampiyonluğun en büyük adayı bizdik. Hakemler doğradı bizi. İlk iki sene böyle geçti. Sonra Sivas maçıyla ucundan kaçırdık. Son iki seneye de baktığınız zaman, geçen sene de iyi bir hoca getirdik. Hocanın kendi açıklaması var, 'Şampiyonluklar sahada kazanılmıyor' diye. Kaç kere maçlarda tecavüze uğradık, bu sene de ortada."