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Aziz Yıldırım'dan Sezgin Gelmez'e: Atçı bu hep oyun oynuyor

Aziz Yıldırım'dan Sezgin Gelmez'e: Atçı bu hep oyun oynuyor Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, adaylık toplantısında gazeteci Sezgin Gelmez ile güldüren bir konuşma yaptı. Gelmez'i işaret eden Yıldırım, "Atçı naber? Bu atçı he, hep oyun oynuyor" ifadelerini kullandı.