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Fenerbahçe seçime doğru giderken başkanlık yarışında sürpriz gelişmeler yaşandı.
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, adaylık toplantısı düzenledi.
Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Gazetecilerle güldüren diyaloglara giren Yıldırım ile gazeteci Sezgin Gelmez arasında, güldüren bir soru cevap gerçekleşti.
"Atçı naber?"
Gelmez'in sorularını yanıtlayan Yıldırım, espri yapmaktan da geri kalmadı.
Sezgin Gelmez'i işaret eden Yıldırım, "Atçı naber? Bu atçı he, hep oyun oynuyor." ifadelerini kullandı.
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