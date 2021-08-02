Azra Gülendam Haytaoğlu öldürüldü mü, katili kim? Vahşeti itiraf etti...

Azra Gülendam Haytaoğlu öldürüldü mü, katili kim? Vahşeti itiraf etti...

Antalya'da kaybolan Arza Gülendam Haytaoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Bunun akabinde, Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Öldürüldü mü? soruları gündeme taşındı. İşte son detaylar..

Antalya'da yaşayan ve Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi olan Azra Gülendam Haytaoğlu, koronavirüse yakalandığını öğrendi.

Ablasına koronaya yakalandığını söyleyen Haytaoğlu ve ablası Ezgi arasında tartışma çıktı.

Ablasının kendisine dikkat etmediğini söylemesi üzerine çıkan tartışma sonrası, Haytaoğlu, ablasına "Ben biraz hava alacağım." diyerek kimliğini almadan evden çıktı.Eve dönmeyince Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı.

Evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Azra için polis ekipleri harekete geçti.

Harekete geçen ekipler, kaybolduktan 5 gün sonra Azra'nın cansız bedenini buldu.

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Polis ekipleri Azra'nın iş için, emlakçı Mustafa Murat Ayhan isimli bir kişinin evine gittiğini belirledi. Ayhan'ın, bu buluşmadan bir süre sonra valiz taşıdığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, yapılan çapraz sorgu sonrası genç kızı boğarak öldürdüğünü anlattı. Ayhan'ın genç kıza önce alkol verdiği, ardından tecavüz ettiği ve vücudunu 5 parçaya bölerek bavula koyduğu öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ayhan ifadesinde, "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı.

Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup, Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm." dedi.