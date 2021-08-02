Ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Gülendam'ın halası, 21 yaşındaki yeğenini anlattı. Hala Haytaoğlu, katil zanlısının en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi olan Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da Muratpaşa ilçesindeki evinden ayrılmıştı.

Kızlarından bir süre haber alamayan aile, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmiş, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

BABAEVİNDE YAS VAR

Kayıp olarak arandığı sırada ormanlık alanda cesedi bulunan Haytaoğlu'nun Osmaniye'deki babaevinde yas var.

Haytaoğlu'nun acı haberinin 7 Mart Mahallesi'ndeki babaevine ulaşmasının ardından yakınları, cenaze evine gelerek gözyaşı döktü.

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın babaevinde üzüntü hakim ViDEO

"BABASI ÖĞRETMEN OLMASINI ÇOK İSTEDİ"

Haytaoğlu'nun halası Mine Haytaoğlu, yeğeninin daha 21 yaşında cıvıl cıvıl bir üniversite öğrencisi olduğunu söyledi.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun çok duyarlı bir kız olduğunu dile getiren hala Haytaoğlu, "Babası öğretmen olmasını çok istedi.

"BAŞARILI BİR GAZETECİ OLMAK İSTİYORUM, DUYARLI BİR İNSAN OLARAK..."

Kadına yönelik şiddete karşı durmak için 'Ben çok başarılı bir gazeteci olmak istiyorum. Duyarlı bir insan olarak şiddet görenlerin sesi olmak istiyorum' diyerek, babasına yalvara yalvara bu bölümü tercih etti." dedi.

"KATİL EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Haytaoğlu'nun cesedi, ormanlık alanda gömülmüş halde bulunmuş ve olayla ilgili M.M.A. gözaltına alınmıştı.

Hala Haytaoğlu, yeğenini öldürdüğü iddia edilen katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi.