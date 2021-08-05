Gülendam'ın katilinin CHP'li vekillerle fotoğrafının çıkması onu CHP'li yapmaz

Azra Gülendam'ın katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile fotoğrafı ortaya çıktı.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, ölü bulunmuştu.

Üniversiteli kızın tecavüze uğradıktan sonra boğulduğu, 5 parça halinde valize koyulduğu öğrenildi.

AZRA'YI CANİCE ÖLDÜRDÜ

Yapılan inceleme sonucu Mustafa Murat Ayhan (48) isimli caninin, genç kadının katil zanlısı olduğu belirlendi.

Cinayet her yönüyle ekipler tarafından incelenilirken, katil Mustafa Murat Ayhan'ın dikkat çeken bağlantıları ortaya çıktı.

CHP'Lİ VEKİLLERLE AYNI MASADA

Zanlı Ayhan'ın sosyal medyaya yansıyan bir fotoğrafta CHP'nin Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile çekilmiş görüntüsü yayınlandı.

Bir masanın etrafında birlikte poz veren CHP'li vekiller ve Mustafa Murat Ayhan'ın görüntüsü sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

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