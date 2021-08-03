Azra Haytaoğlu'nu katleden Mustafa Murat Ayhan'ın ifadesi

Katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, Azra Haytaoğlu’nu 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömdüğünü itiraf etti.

Antalya'da kayıp olarak aranan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Haytaoğlu'nun cesedi, geçtiğimiz gün Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulundu.

21 yaşındaki Azra Haytaoğlu’nun vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalar sonucu Haytaoğlu'nun en son birlikte olduğu kişinin, kendi inşaat şirketi bulunan mühendis 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve Haytaoğlu'nu öldüren kişi olduğu belirlenen Mustafa Murat Ayhan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, "Canavarca hisle öldürme" suçundan tutuklandı.

İLK İFADESİ

Cinayeti işlediğini itiraf eden Mustafa Murat Ayhan, emlak şirketi sahibi olduğunu, 2013’te boşandığını, bir oğlunun bulunduğunu anlattı.

Ayhan, 16 Temmuz’da Konyaaltı’nda kafeye gittiğini, kafede servis elemanı olan Azra ile tanıştığını söyledi. Kıza iş teklif ettiğini belirten Ayhan, karşılıklı telefonlarını aldıklarını söyledi.

28 Temmuz’da Azra’nın korona olduğunu öğrenince mesaj yazdığını kaydeden Ayhan, kızın “Bakanım yok, beş gün oldu bir şey yemedim, ilaçlarımı alamadım, ölmek istiyorum. Her yerim çok ağrıyor.” dediğini söyledi.

Azra’yı evden aldığını ve lokantaya gittiklerini belirten Ayhan, kızın ilacını alıp, eve dönmek üzere yola çıktıklarını söyledi. Ayhan, şöyle devam etti:

“Azra, arkadaşına telefon açtı. Arkadaşı cevap vermedi. ‘Uyumuş, telefonu duymuyor’ dedi. ‘Evine bırakayım mı?’ diye sordum. ‘Ablam ile kalmak istemiyorum’ demesi üzerine ‘Bende kalabilirsin’ dedim. Azra, ablası aradığında ‘Eve dönmeyeceğim, sana bahsettiğim arkadaşımda kalacağım, beni merak etme’ dedi.”

"ALKOL VE UYUŞTURUCU ALDIM"

Saat 01.30’da eve geldiklerini kaydeden Ayhan, Azra salonda uyurken, kendisinin ise odaya geçtiğini ifade etti.

Saatlerce alkol kullanıp, uyuşturucu hap aldığını anlatan Ayhan, saat 13.00’te odadan çıktığında Azra’nın üzeri açık şekilde uyuyor olduğunu öne sürerek, şöyle devam etti;

"ELİM KALÇASINA DEĞDİ"

“Üzerini örttüğüm sırada elim kalçasına değdi. Panikle uyanıp ‘Ne yapıyorsun’ diyerek bağırıp, yüzümün sol tarafını tırmaladı.

"PANİKLEDİM BOĞDUM"

Panikledim ve ‘Sus ne bağırıyorsun’ diyerek, iki elimle Azra’nın boğazını hareketsiz kaldığı ana kadar sıktım. Nefes almadığını, nabzının atmadığını fark edince öldüğünü anladım.”

"BAŞINI UÇURUMDAN AŞAĞIYA ATTIM"

Azra’nın telefonu ve terliğini el valizine doldurup evden çıktığını anlatan Ayhan, cep telefonunu Boğaçay’a, terliği çöpe attığını söyledi.

Sitede kamera olduğu için Azra’nın cesedini parçalayarak çıkarmaya karar verdiğini belirten Ayhan, dönüşte marketten ağaç testeresi aldığını söyledi.

Ayhan, cesedi banyoya taşıdığını, et bıçağı ile kızın kafasını gövdesinden ayırdığını, kafayı poşete, poşeti spor çantasına koyarak evden çıktığını anlattı.

Seyir Terası mevkisindeki ormana girdiğini kaydeden Ayhan, Azra’nın başını uçurumdan attığını söyledi.

ÇALILARIN ARASINA BIRAKTI

Eve döndüğünü, gece alkol alıp ne yapacağını düşündüğünü anlatan Ayhan, sızdığını ve ertesi gün hava aydınlanırken uyandığını ifade etti.

Küvetteki cesedin kol ve bacaklarını parçalara ayırıp çöp poşetlerine koyduğunu, poşetleri spor çantaya koyup boynuna asarak arabaya taşıdığını ifade eden Ayhan, Kirişçiler köyüne yakın ormanlık alana giderek, her parçayı bir çalının içine attığını söyledi.

Eve dönünce Azra’nın gövdesini iki parçaya ayırdığını, bu parçaları da Kirişçiler’deki ormanda çalılara koyduğunu belirtti.

AZRA’NIN BAŞI KAYIP

Ayhan, kanı temizlemek için banyoda kova içerisinde çamaşır suyuna bastığı Azra’nın eşyaları ile bıçak ve testereyi spor çantaya doldurduğunu söyledi.

Bıçak ve testereyi Boğaçay’a attığını anlatan Ayhan, eşyaları çöpe bıraktığını anlattı.

"ŞİKAYET EDER DİYE KORKTUM"

Azra’ya cinsel istismarda bulunmadığını savunan Ayhan, “Bağırıp yüzümü tırmalaması üzerine paniğe kapıldım. Polise şikayet eder korkusu ile boğazını sıktım ve öldürdüm.” dedi.

"AZRA'NIN KAFASINI NEREYE ATTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Ayhan, savcılıkta, Azra’nın kafasını attığı noktayı hatırlayamadığını anlatarak, şunları söyledi:

“Başını attığım yer uçurumdur. Yabani hayvanların bulunduğu yerdir. Herhangi bir hayvanın götürme ihtimali vardır. Azra’nın baş kısmını saklamadım.”

Ayhan, Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği’nde ise “Çok pişmanım. Böyle bir şeyin yaşanmasını istemezdim. Olayı planlamadım.” dedi.

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