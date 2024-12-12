Baas Partisi tüm faaliyetlerini askıya aldı

İHA

Suriye Milli Ordusu ve beraberindeki muhalif grupların devirdiği Beşşar Esed'in Baas Partisi, Suriye'deki tüm faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

BAAS PARTİSİ TARİHE KARIŞTI

BAAS Partisi'nden yapılan açıklamada, "Suriye'deki parti çalışmalarını ve tüm faaliyetlerimizi bir sonraki duyuruya kadar süresiz olarak askıya aldık" denildi.

Açıklamada, partinin mal varlığının ve fonlarının İçişleri ve Maliye Bakanlıklarına devredileceği ifade edildi.

Suriye'de 61 yıldır iktidarda olan Baas Partisi ve Esed rejimi, 2016'dan sonra ilk kez 27 Kasım'da Suriye Milli Ordusu (SMO) ve beraberindeki silahlı muhalif gruplarla tekrardan başlayan ve 10 gün süren sıcak çatışmalarda muhalif güçlerin 7 Aralık'ta Şam'a girmesiyle birlikte devrilerek son bulmuştu.