Baba Vanga kimdir? Baba Vanga 2021 yılı kehanetleri nelerdir?

Dünya tarihine adını kör Bulgar kahin olarak yazdıran Baba Vanga'nın 2021 yılı üzerine kehanetleri ortaya çıktı. Vatandaşlar tarafından merak konusu olan Baba Vanga kimdir, kehanetleri nelerdir?

Bugünkü Makedonya'nın Sutrimitsa köyünde, Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde 1911'de doğan Vanga Nine; 16 yaşında bir yıldırım çarpması sonucu gözlerini yitirdi, ancak "vizyon görme" yeteneği kazandı.

ABD Başkanı Barack Obama’nın ABD’nin 44. ve ilk siyah başkanı olacağını bilen Baba Vanga’nın, 2021 yılı için ölmeden önce yaptığı açıklamalar araştırılıyor.

İşte 2021 yılı baba vanga kehanetleri...

BABA VANGA KİMDİR?

Asıl adı Vangelia PanDeva Dimitova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde dönemin Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde olan Bulgaristan’da (şimdiki Makedonya) Strumitza köyünde dünyaya geldi.

Beklenenden 2 ay evvel dünyaya gelen bebeğe,iyi haber getiren anlamında Vangelia adı verildi. Vanga'nın babası Pande Surtcev'in, belli bir dönem çete kurma suçundan Yedi Kule zindanlarında hapis yattığı bilinir. Annesi Paraskeva; henüz Vanga 3 yaşındayken, ikinci çocuğunun doğumu sırasında vefat etti.

13 YAŞINDA KÖR OLDU

Vangelia, 13 yaşında yağmur seline kapılıp toprak altında kaldı ve iki gözü de iltihaplanıp kör oldu. 1925 yılında Belgrad'a yakın Zemun'daki körler okuluna yatılı olarak gitti. Körler okulunda 3 sene süreyle kalan Vanga, diğer derslerin yanında: temizlik, aşçılık, örme ve diğer ev işlerini de kendi kendine yeterli olacak şekilde yapmayı öğrendi.

Üvey annesi dördüncü çocuğunu doğururken ölünce eve dönmek zorunda kaldı.

İLK KEHANETİ

Bir gün babası, güttüğü koyunlardan tekini kaybedip öfkeli bir şekilde eve döner. Kara kara bunun hesabını, sürü sahibine nasıl vereceğini düşünüp dururken; kızı: ''Kızma, koyunun, Monospitovo köyündeki Atanas'tadır.'' diyerek teselli etmeye çalışır. Babası, öyle birini tanımadığından dolayı şaşırıp, köyün dışına bile çıkmayan kızına: bunu nereden bildiğini sorar.

Vanga, babasına: bunu rüyasında gördüğü şekilde açıklamaya çalışır. Babası, sonradan o köye gittiğinde, koyununu söz konusu adamın sürüsünün içinde bulur. Bu olay, Vanga'nın ilk kehanetidir; diyebiliriz. Bu tarihten sonra Orta Çağın ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası şöhrete ulaştı.

DEVLET ADAMLARINI ETKİLEDİ

Yaşarken kehanetleri Bulgarlar tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga’nın söylediklerinin büyük bölümü gerçekleşti. Baba Vanga, Bulgaristan’da 1989 yılında devrilen eski komünist diktatör Todor Jivkov dahil çok sayıda devlet adamını kehanetleri ile etkilemeyi başardı.

Baba Vanga, çocukluğundan beri yaptığı kehanetlerle çevresinde tanınınca devletin gerçek bir kurumu olan Sofya parapsisizm ve telkin bilim kurumu'nda çalıştırılmıştır.

BELEDİYEDE İŞE ALINDI

Kahinliği, 1967'de devlet tarafından meşrulaştırılır ve kendisi, belediye hizmetine alınır. Kalabalıkla başa çıkması ve de rahatsız edilmemesi için, özel görevliler tayin edilir. Belediyece, her gün görüşmek isteyene sıra verilir. Sorulan sorular, yapılan açıklamalar ve kehanetler dosyalanmıştır. Görümse ücretleri toplanarak parapsikolojik arastırmaları destekleyen devlet bütçesine aktarılmıştır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLDU

Kazancın bir bölümüyle, Vanga'nın özel olarak seçtiği yerde, ayrı bir ev inşa edilir. Petrich'teki evinden 15 km mesafede, Rupi denen bölgede inşa edilen bu villa, bundan sonra ziyaretçilerin kabul yeri haline gelir. 1974 yılında, Baba Vanga'ya ''araştırma görevlisi'' olarak resmi ünvan verilir.

Baba Vanga’ya da devletten aylık maaş bağlanmıştır. 1974 yılından bu yana resmi bir devlet memuru olarak kehanetlerde bulunan Baba Vanga'nın kehanetlerinin yüzde 80’i doğru çıktığı saptanmıştır.

ADOLF HİTLER ZİYARETİNE GELDİ

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi lideri Adolf Hitler tarafından bizzat ziyaret edilen, Rus gizli servisi KGB bile tavsiyeler aldı.

1989 yılında bir Rus tv'sine yaptığı konuşmada; "iki çelik kuş, kulelere çarpacak gökyüzü aydınlanacak" (11 eylül 2001 saldırısını) ve "Kursk su altında kalacak ve bütün dünya arkasından ağlayacaktır" (1995'de yapılan ve 2000 yılında batarak 118 Rus askerine mezar olan denizaltı) diye kehanetlerde bulunmuştur.

Baba Vanga, 10 Mayıs 1942 tarihinde Dimitar Gushterov ile evlendi. Kendi çocukları olmayan aile, 3 yaşındaki Veneta adında bir kız çocuğunu evlat edinir. Eşinin ölümünden sonra Vanga, Dimitar Valtcev adında bir erkek çocuğunu daha, himayesi altında büyütmeye başlar.

Baba Vanga, 11 Ağustos 1996 tarihinde meme kanseri nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti.

GERÇEKLEŞEN KEHANETLERİ

Baba Vanga’nın kayıtlara geçen, gerçekleşmiş kehanetlerinden bazıları şöyle:

İki çelik kuş kulelere çarpacak, gökyüzü aydınlanacak. (11 Eylül saldırıları)

Kursk su altında kalacak, bütün dünya arkasından ağlayacak. (2000 yılında 118 Rus askerine mezar olan denizaltının adı)

Vladimir’in zaferi dünyada her şeyi etkileyecek. (Gürcistan savaşı)

İklimler değişecek” (küresel ısınma)

Amerika’nın 44′üncü başkanı siyah olacak. Siyahi liderin gelmesinden kısa süre sonra ülke büyük bir ekonomik krize girecek, dünyaya barış değil, felaket getirecek.

Müslüman ülkeler kimyasal silahlar kullanacak

BABA VANGA 2021 VE GELECEK KEHANETLERİ

Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini yazdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden duyuran 73 yaşındakİ Robeva, “Baba Vanga, onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana, 'Neshka, korona hepimizin üzerinde olacak' demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarcada, koruma ve Rusya'nın ülke dışında hakimiyeti geliyordu. Ben de bunun bütün ülkenin Rusya'nın gönderimini söylemek istediğin sandım. Sadece durumu şimdi anladım. " dedi

İşte gerçekleşmesi beklenen Baba Vanga kehanetleri:

2021 - Dünya'nın yörüngesinde hafif bir kayma oluşuyor.

2025 - Avrupa'da hala çok düşük bir nüfus var.

2028 - Yeni bir enerji keşfediliyor. Dünya'da açlık azalıyor. Venüs'e insanlı aracı gönderiliyor.

2033 - Kutuplardaki buzullar eriyor. Okyanusların su seviyesi yükseliyor.

2043 - Dünya ekonomisi düzeliyor. Müslümanlar Avrupa'ya egemen oluyor.

2046 - Onun tür organı üretilebiliyor. Organ değişimi en iyi U-davi yöntemi haline geliyor.

2066 - Müslüman Roma'nın saldırısı karşısında ABD yeni bir silah deniyor - klimatik bir silah. Ani ısı düşüşü oluşuyor.

2076 - Komünizm.

2084 - Doğa yenileniyor.

2088 - Yeni bir hastalık çıkıyor, insanlar birkaç saniyede yaşlanıyor.

2097 - Bu hastalığa çare bulunuyor.

2100 - Yapay bir güneş, Dünya'nın gölgede kalan tarafım aydınlatıyor.

2111 - İnsanlar robotlara dönüşüyor.

2123 - Küçük devletlerarası savaş.

2125 - Uzaydan sinyal alınıyor.

2130 - Dünya dışıların desteğiyle su altı kolonileri oluşuyor.

2164 - Hayvanlar, yarı insana dönüşüyor.

2167 - Yeni din

2170 - Büyük kuraklık

2183 - Mars'taki koloni Dünya'dan bağımsızlık talep ediyor.

2187 - İki büyük volkanın patlaması durduruluyor.

2195 - Su altı kolonilerin enerji ve gıda tümüyle temin edilmiş oluyor.

2196 - Asyalı ve Avrupalıların birbirine karışıyor. Yeni bir ırk oluşuyor.

2201 - Güneş'te termonükleer patlamalar yavaşlıyor. Sıcaklık düşüyor.

2221 - Evrende başka hayat arayışı insanlar iyi olmayanlarla tanışıyor.

2256 - Bir uzay gemisi Dünya'ya yeni, tehlikeli bir çıktı.

2262 - Dünya'nın yörüngesi kaymaya devam ediyor. Mars kuyruklu yıldız tehlikınesi altına giriyor.

2271 - Değişen fizik konstantları tekrardan hesaplanıyor.

2273 - Beyaz, siyah ve sarı ırk karışıyor. Meydana yeni bir ırk geliyor.

2279 - Yoktan vakum enerji bulunuyor.

2288 - Zaman yolculukları, uzaylılarla yeni temaslar gerçekleşiyor.