Baba Vanga'nın 2025 yılı kehaneti: Avrupa iç çatışmalarla harap olacak

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28 yıl önce hayatını kaybetmiş olmasına rağmen Bulgar medyum Baba Vanga gelecek hakkında korkutucu derecede doğru tahminlerde bulunmuştu.

Takipçileri, onun yıllar içerisinde Prenses Diana'nın ölümü ve Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesi gibi önemli olayları önceden gördüğünü iddia ediyor. Baba Vanga'nın 2025 kehanetlerine bakılırsa ise zorlu bir yıl bizi bekliyor.

2025 YILI KEHANETLERİ

Kehanetlerinde bütün insanlığın sonunun başlayacağı tarihin 2025 yılı olacağını belirten Baba Vanga, Dünya üzerinde insanların yaşamının 5079'da sona ereceğini öngördü. 2025 yılından itibaren yaşamın iyice kötüye gideceğini öngören Baba Vanga, "Hayal edilemeyecek boyutlarda kozmik bir olayın yaşanacağını" söylerken, "2025'te Avrupa'da kıta nüfusunun büyük ölçüde azalmasına yol açacak büyük bir çatışma yaşanacağını da öne sürdü.

2033 yılında kutuplardaki buzulların eriyerek deniz seviyelerinde büyük bir yükselmeye yol açacağını iddia eden Baba Vanga, 2170 yılında küresel bir kuraklığın yaşanacağını ve 3797 yılında da Dünya'nın yok olacağını öne sürdü.

Baba Vanga Tahminleri Listesi: Zaman Çizelgesi

2025: Avrupa'nın iç çatışmalarla harap olması.

2028: İnsanların Venüs'ü bir enerji kaynağı olarak keşfetmeye başlaması bekleniyor.

2033: Kutuplardaki buzullar eriyecek ve bu durum küresel çapta deniz seviyelerinin hızla yükselmesine neden olacak.

2076: Komünizm tüm dünyaya yayılacak.

2130: İnsanların uzaylılarla temas kurması bekleniyor.

2170: Dünyanın büyük bölümünde kuraklık yaşanacak.

3005: Dünya, Mars'tan gelen bir medeniyetle savaşa girecek.

3797: Dünya yaşanmaz hale gelince insanlar burayı boşaltacak.

5079: Kıyamet kopacak.