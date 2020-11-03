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    Babaanne ve 4 torunu depremden sağ kurtarılamadı

    İzmir'de meydana gelen depremde, Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı enkazı altında bulunan babaanne ve 4 torununun cansız bedeni çıkartıldı.
    • İHA
    • 03.11.2020 - 08:56
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    Babaanne ve 4 torunu depremden sağ kurtarılamadı

    İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 depremde, Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yıkıldı.

    Enkaz altında bulunduğu öğrenilen babaanne Arife Yücel ve torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda'nın cansız bedenleri enkaz altından çıkartıldı.

    ANNEYE ACI HABER VERİLDİ

    Günlerdir enkaz başında bekleyişini sürdüren anne Nilay Yücel'e acı haber verilirken, Yücel ailesi yasa boğuldu.

    Babaanne ve 4 torunu depremden sağ kurtarılamadı #1

    Arama kurtarma ekipleri, 8 katlı Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdürürken, babaanne ve 4 torununun cenazeleri Çorum Merkez Kuşsaray Köyü’nde toprağa verilecek.

    Babaanne ve 4 torunu depremden sağ kurtarılamadı #2

    Babaanne ve 4 torunu depremden sağ kurtarılamadı #3

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