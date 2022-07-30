Babacan'dan Davutoğlu'na mesaj: Böyle olursa bu yol beraber yürünmez

Babacan'dan Davutoğlu'na mesaj: Böyle olursa bu yol beraber yürünmez

6'lı masanın küçük ortakları arasındaki kavga devam ediyor. Ahmet Davutoğlu'nun alınganlık yaptığını belirten Babacan, herkesin birbirini idare etmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti'den ayrıldıktan sonra yeni parti kurarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından oluşturulan 6'lı masada kendilerine yer bulan iki isim: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan.

Siyasetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nefreti üzerine oluşturan iki isim son dönemde birbirine girdi.

21'de 21 reddedildi

Olaylar, Ali Babacan'ın Ahmet Davutoğlu'nun ittifak teklifini reddetmesiyle başladı.

Ali Babacan, "Sayın Davutoğlu, 'Saadet, Gelecek ve Deva ittifak yapalım' diye önerdi. Partinin yetkili organlarına götürdük. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi. Bir kişi bile desteklemedi." açıklamasını yaptı.

Bu sözlere Gelecek Partisi'nden sert yanıt geldi.

"Sizi adam yerine koyup.."

Gelecek Partisi'nden, "En büyük hata sizi adam yerine koyup o teklifi getirenlerdedir." açıklaması geldi.

İki parti arasındaki kavgaya ilişkin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan bir açıklama daha geldi.

"Bu uzun yol yürünmez"

Karar TV canlı yayınında Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan Babacan, "Altılı masa diye bir yapı kurduk, yol arkadaşlığı var. Tüm bu süreçte böyle ufak tefek şeylere takılırsak bu uzun yol yürünmez. Herkes birbirini biraz idare edecek, anlayışla karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Babacan'dan Davutoğlu'na mesaj: Böyle olursa bu yol beraber yürünmez

Davutoğlu ne demişti?

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Ben şimdi DEVA’da “hayır” diyen 21 arkadaşıma soruyorum: İki paragraflık bu metinde sizi ne rahatsız etti kimlik olarak? “28 Şubat’ı yapmak isterlerse onlara karşı mücadele edeceğiz” dememiz mi rahatsız etti? “28 Şubat’ı bir örtü gibi istismar ederek yolsuzluk yapanlara karşı mücadele edeceğiz” dememiz mi? Bizlerle beraber olmak rahatsız ettiyse altılı masada da beraberiz. Atomize olan siyaseti toparlamamız lazım. Burada “ben” dememek, ego yapmamak lazım." demişti.



