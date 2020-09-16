BAE bakanı Trump karşısında saygı duruşuna geçti

Aldığı dış güç desteğiyle Türkiye’ye karşı düşmanca konuşmaktan çekinmeyen Birleşik Arap Emirlikleri’nin dışişleri bakanının ABD Başkanı karşısındaki tutumu alay konusu oldu.

İsrail’in Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yaptığı "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, Orta Doğu'daki dengelerin geleceği ile ilgili soru işaretleri yaratmaya devam ediyor.

FİLİSTİN ZULMÜNE GÖZ YUMAN ANLAŞMA

Anlaşmaya öncülük yapan Trump'ın ev sahipliğinde 3 ülke arasında imzaların atılması, bölgeye sözde "barış" getireceği iddiasıyla servis edildi. Ancak karşılıklı atılan imzalar, İsraeil’in Filistin işgalinin, bölgedeki Müslüman devletlerden BAE ve Bahreyn tarafından da onaylanması anlamını taşıdı.

Orta Doğu’da yapılan zulümlere göz yuman ve her fırsatta yabancı güçlere sırtına dayayarak bölgede güç kazanmaya çalışan BAE’nin dışişleri bakanı ise, tören sırasında ses getirecek karelere imza attı.

BAE DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN SAYGI DURUŞU

Bölgedeki çıkarları zedelenir korkusuyla Türkiye’ye karşı Yunanistan’la iş birliği yapan, gerek medya gerekse politik açıklamalar yoluyla Türkiye için tehditvari üslup kullanan ve güç gösterisi yapmaya çalışan BAE’nin temsilcisi, tören sırasında adeta saygı duruşuna geçti.

TRUMP KARŞISINDA SÜT DÖKMÜŞ KEDİ OLDU

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ABD Başkanı’nın karşısındaki sergilediği tavrıyla alay konusu oldu.

Trump karşısında el pençe divan duran BAE temsilcisinin bu halleri, ülkenin dış politika konusundaki gerçek duruşunu da gözler önüne serdi.