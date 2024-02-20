BAE Büyükelçisi Zahiri: Türkiye'de 100 bin yüksek vasıflı iş yaratılacak BAE Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Türkiye ve BAE arasında petrol dışı ticaret hacmini 5 yılda 40 milyar liranın üzerine çıkarmayı amaçlayan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (CEPA) geçen mart ayında imzalandığını belirtti.

DHA

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, büyükelçilikte gazetecilerle bir araya geldi.

Zahiri, Türkiye ve BAE arasındaki ekonomik ortaklıkları güçlendirmek için çok uğraştıklarını belirtti.

"İki ülke yaklaşık 40 milyar ABD dolarının üzerine çıkarmayı amaçlayan CEPA imzaladı"

Zahiri, "Çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ortak kararlılığı yansıtan üst düzey ziyaretlerde de gözle görülür artış yaşandı. Bunların en sonuncusu günler önce Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ziyareti ve Türkiye'nin, Dünya Hükümetler Zirvesi'ne aktif katılımıydı. Her iki ülke, özellikle Türkiye'deki yeşil yatırım fırsatlarına odaklanarak potansiyel iş birliği alanlarının kapsamlı bir şekilde araştırılması üzerinde çalıştı. Buna yenilebilir enerji, enerji verimliliği ve sürdürülebilir ulaşım da dahildir. Mart 2023'te iki ülke petrol dışı ticaret hacmini, şu anda yaklaşık 20 milyar ABD dolarından, önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 40 milyar ABD dolarının üzerine çıkarmayı amaçlayan CEPA imzaladı.

"Önümüzdeki 10 yıl içinde BAE'de 25 bin, Türkiye pazarında ise 100 bin yüksek vasıflı iş yaratılması bekleniyor"

CEPA, Eylül 2023'te yürürlüğe girdi. Anlaşma yalnızca ticareti, yatırımı ve ekonomik büyümeyi teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda bir kalkınma ortaklığının oluşturulmasını da temsil ediyor. Ortak çıkarlara dayalı bir ortaklık, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri güçlendirir, bölgenin refahına ve istikrarına katkıda bulunur. Önümüzdeki 10 yıl içinde BAE'de 25 bin, Türkiye pazarında ise 100 bin yüksek vasıflı iş yaratılması bekleniyor. Temmuz 2023'te özellikle ihracat, inşaat, altyapı, enerji ve konaklama alanlarında birçok anlaşmanın açıklandığı BAE-Türkiye İş Forumu'nun ilk toplantısı yapıldı." ifadelerini kullandı.

'Gazze, Türkiye ve BAE için çok önemli'

Türkiye ve BAE arasında savunma sanayii iş birliklerine yönelik gelişmeler olduğunu kaydeden Zahiri, bu konuda yapılacak iş birliklerinin iki ülkeyi de daha ileriye taşıyacağını söyledi.

Zahiri, Türkiye ve BAE'nin ilişkilerindeki iyileşmelerin, aynı zamanda bölgesel refaha ve istikrara da katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyaretini değerlendiren Zahiri, görüşmelerde Gazze'ye yönelik fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bu savaşın nasıl sona erdirilebileceği konuşuldu. Masum kadınların, çocukların kanlarının akıtılmasının durdurulması için çeşitli yöntem arayışında bulunuldu. Yardımlarla ilgili konuşacak olursak; BAE'de yardımlar devam ediyor. Türkiye de yardımlar yaptı ve yapmaya devam edecek. BAE'de, Gazze'ye yardım operasyonlarını yürüten ekibe 'Onurlu Şövalye Ekibi' deniyor. Ayrıca Türkiye'nin büyük depremi sırasında da 'Onurlu Şövalye Ekibi' aynı şekilde burada bulundu. Gazze, hem Türkiye hem de BAE için çok önemli bir konu. Erdoğan, zirvenin ikinci gününde çok özel bir konuşma gerçekleştirdi. Onur konuğuydu. Hükumet yönetimiyle ilgili 20 yılı aşan deneyimini bizlerle paylaştı. Tüm katılımcılar Sayın Cumhurbaşkanı'nın paylaştığı bu tecrübelerden çok mutlu oldu. İki devlet başkanı görüştü, görüşmede ikili ilişkiler konuşuldu. Tabii bölgedeki diğer konular da ele alındı. Bunların içinden birisi de Gazze konusuydu. Gazze'deki olaylar sona erdirilirse, Kızıldeniz'deki olaylar da otomatik olarak sona erecektir."

"Şu anda Irak tarafında çalışmalar sürmekte"

Türkiye-Irak-BAE ve Katar iş birliğinde gerçekleşecek Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili de konuşan Zahiri, "Şu anda Irak tarafında çalışmalar sürmekte. Tüm ekipler bu konuyla ilgili çalışmaktadır. Çalışmalar devam ediyor. BAE, stratejik mevkisi sebebiyle tabii ki rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)