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    BAE ile Türkiye arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı

    BAE ile Türkiye arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan öncülüğünde iki ülke yetkilileri iş birliği anlaşmalarını imzaladı.
    • AA
    • 24.11.2021 - 17:52
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan öncülüğünde iş birlikleri anlaşmalarına imzalar atıldı.

    Enerji, sağlık, tarım, lojistik, nakliye, endüstri, altyapı, finans ve turizm alanlarında imzalanan anlaşmalar, iki ülkenin yetkililerinin karşılıklı imzalarının atılmasıyla resmileşti.

    İKİ ÜLKENİN MERKEZ BANKALARI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında iş birliği anlaşması da imzalandı.

    İmzayı Türkiye adına Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu attı.

    BAE ile Türkiye arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı #1

    BAE ile Türkiye arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı #2

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