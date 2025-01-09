BAE, Suudi Arabistan ve Arap Birliği'nden İsrail'e kınama

AA

İsrail Dışişleri Bakanlığına ait Arapça paylaşımlar yapan sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım tepki çekti.

İşgal altındaki Filistin topraklarının bir kısmı ile Ürdün, Lübnan ve Suriye'yi içeren bölgeyi "Tarihi İsrail toprakları" olarak tanımlayan paylaşımda 3 bin yıllık bir haritaya yer verildi. İsrail Krallığının 3000 yıl önce var olduğunu biliyor muydunuz?" sorusuyla yapılan paylaşımda, Biladü'ş Şam ülkeleri olarak bilinen Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye toprakları İsrail'in tarihi sınırları içinde gösteriliyor.

Harita İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Arapça hesabından paylaşıldı.

ARAP ÜLKELERİNDEN TEPKİ

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal eden provokatif uygulamaların" reddedildiği vurgulandı.

İsrail hükümetine bağlı resmi hesaplar tarafından "tarihi olduğu" iddia edilen ve işgal altındaki Filistin topraklarının yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Suriye’nin bazı bölgelerini de içeren haritaların paylaşılmasının en güçlü şekilde kınandığı kaydedildi.

Yapılan paylaşımların "uluslararası yasaların açık bir ihlali anlamına geldiğine" dikkat çekilen açıklamada, bu tip tutumların "daha tehlikeli bir gerilimi tehdit ettiği ve bölgede barış ve istikrarı sağlama çabalarını engellediği" konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "Orta Doğu'daki barış sürecini ilerletmek için tüm bölgesel ve uluslararası çabaların desteklenmesinin yanı sıra iki devletli çözüm ve bağımsız bir Filistin devletinin kuruluşunu tehdit eden yasadışı uygulamalara son verilmesi gerekliliği" vurgulandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in resmi hesaplarında paylaştığı geçersiz harita ve iddiaları reddettiklerini belirtti.

Söz konusu geçersiz haritada Arap ülkeleri olan Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarının İsrail sınırları içinde gösterildiği hatırlatılarak, "Bu tür radikal iddialar, işgal makamlarının işgallerini sağlamlaştırma ve uluslararası normları ihlal ederek ülkelerin egemenliğine saldırılarını sürdürme yönündeki niyetlerinin göstergesidir." denildi.

Açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in bölge ülkeleri ve halklarına yönelik ihlallerini durdurma talebinde bulunuldu.

Öte yandan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt da yaptığı yazılı açıklamada, yapılan paylaşımları kınayarak, "İsrail hükümetinin tavrının aşırı sağcılık ve dini takıntı bağlamında okunması gerektiğini" kaydetti.

BİLADÜ'Ş ŞAM NEDİR?

Biladü’ş Şam, Suriye, Filistin, Lübnan ve Ürdün olmak üzere dört ülkeyi içine alan geniş coğrafyaya verilen bir isim. Bu coğrafyaya çoğu dönemde başkentlik eden şehrin Şam olması sebebiyle Biladü’ş Şam yani Şam Beldeleri ismi veriliyor.

Suriye’nin güneyde ise Lübnan, İsrail ve Ürdün ile komşulukları bulunmakta. Doğuda ise tek komşusu Irak. Batıda Akdeniz’e kıyısı var. Bu coğrafyanın üçte ikisi çölle kaplı.

El Nuseyriye Sıra Dağları, Cebel-i Semaan Dağı, Kasiyun Dağı, Türkmen Dağı, Arvad Adası, Asi Nehri, Fırat Nehri ve El Esad Gölü bu coğrafyada yer alıyor.

BAKAN FİDAN VE ŞARA ÇAY İÇMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şara ile Kasiyun Dağı’nda Şam'a karşı çay içmişti.