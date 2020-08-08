BAE, Yunanistan ile Mısır mutabakatından memnun

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de saf dışı bırakmak isteyen Yunanistan ile Mısır'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden de destek geldi.

Doğu Akdeniz'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

YUNANİSTAN SÖZÜNÜ TUTMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in araya girmesiyle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kısa bir süre sondaj çalışmalarına ara verdiğini ancak Yunanistan'ın sözünü yerine getirmemesi üzerine sondaj çalışmalarının yeniden başladığını açıkladı.

MISIR-YUNANİSTAN ANLAŞMASI

Türkiye'ye verilen sözleri yerine getirmeyen Yunanistan, Mısır ile anlaşma yaparak, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı boşa çıkarmaya kalktı.

ERDOĞAN: ANLAŞMANIN KIYMETİ HARBİYESİ YOK

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ile Mısır'ın yaptığı anlaşmanın kıymeti harbiyesinin olmadığına dikkat çekti.

TÜRK DONANMASI DOĞU AKDENİZ'DE

Bölgede gerilim oldukça yüksek. Yapılan anlaşmaya masada yanıt veren Türkiye sahada da cevabını vermek için donanmasını Doğu Akdeniz'e gönderdi.

BAE TARAFINI SEÇTİ

Bu süreçte Yunanistan ile Mısır'a destek veren ilk ülke Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

BAE Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, "Mısır ile Yunanistan arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesi anlaşması, uluslararası hukukun orman hukukuna karşı bir zaferidir. Uluslararası hukuk sistemi, devletler arasındaki ilişkileri yöneten ve güvenlik ve barışı sağlayan sağlam bir temeldir. Uygar ülkeler, uluslararası ilişkileri düzenleyen temeller nedeniyle siyasi ihlalleri meşrulaştıramazlar." ifadelerini kullandı.