BAE'de Andres Iniesta'ya yapılan karşılama oyuncuyu şaşkına çevirdi 39 yaşındaki İspanyol futbolcu Andres Iniesta, Birleşik Arap Emirlikleri takımı olan Emirates Club'a transfer oldu. Özel bir törenle karşılanan Iniesta'nın ülkeye ayak basar basmaz yapılanlara anlam veremediği görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Barcelona'nın efsaneleşen isimlerinden biri olan Andres Iniesta, futbol hayatına bambaşka bir coğrafyada devam etme kararı aldı. Japonya J1 Ligi ekiplerinden Vissel Kobe’de top koşturan Iniesta, Birleşik Arap Emirlikleri'nin takımı Emirates Club ile anlaşma sağladı. 39 yaşındaki ünlü oyuncu Emirates Club ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Şov düzenlendi Açıklanan transferin ardından ülkeye giden Iniesta'nın karşılanma töreni gündem oldu. Törende Iniesta'yı şaşkına çeviren anlar yaşandı. Ünlü oyuncunun transferini kutlanırken, şovlar düzenlendi ve şarkılar söylendi. Karşılama törenine anlam veremedi O anlarda Iniesta'nın yüzündeki şaşkınlık dikkat çekti. Şaşkın ifadelerle etrafı izleyen Iniesta'nın yapılanlara anlam veremediği görüldü. O anlar böyle görüntülendi. Kariyeri başarılarla dolu Öte yandan İspanyol futbolcu, 2002-2018 yılları arasında altyapısından yetiştiği Barcelona’nın formasını giymişti. Iniesta daha sonra ise Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olmuştu. İspanyol yıldız, aralarında 4 Şampiyonlar Ligi Kupası, 1 Dünya Kupası ve 9 La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplamda 37 kupa kazandı.