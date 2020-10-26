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    BAE'den Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında Macron'a destek geldi

    BAE'den Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında Macron'a destek geldi

    İslam'ı hedef alan tavırlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'u eleştirdi. BAE ise bu tartışmada haklı tarafın Macron olduğunu savundu.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 07:22
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 07:32
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başladı.

    Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de öldürülen öğretmeni anmak için resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtıldı.

    Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, ardından ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar artmaya başlamıştı.

    Macron'un bu faaliyetlerine dünyadan ilk tepki ise Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'dan geldi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ

    Erdoğan geçtiğimiz gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a islam düşmanlığından ötürü sert sözlerle yüklendi.

    Macron'un İslam'la ve Müslümanlarla derdinin ne olduğunu soran Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı'nın zihinsel bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

    Bu sözlerden rahatsız olan Macron ise tepki olarak Türkiye'deki büyükelçisini Fransa'ya çağırdı.

    BAE'DEN MACRON'A DESTEK

    Hz. Muhammed'e yapılan hakaretlere ve Müslümanlara sergilenen ırkçı tutuma karşı durmak yerine BAE bu tartışmada Macron'a destek verdi.

    BAE Veliaht Prensi Bin Zayed’in danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Denklem basit ve açık. Erdoğan Macron'a saldırdığında, Macron'un haklı olduğunu bilin" ifadelerini kullandı.

    BAE den Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında Macron a destek geldi #1

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