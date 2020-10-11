BAE'den Türkiye'ye Katar tepkisi

Birleşik Arap Emirlikleri yine Türkiye'yi hedef alarak "Katar'daki Türk askeri varlığı bölge için istikrarsızlık unsuru" eleştirisinde bulundu.

Daha önce Türkiye’yi "Arapların içişlerine müdahale etmekle" suçlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yine Türkiye hedef aldı.

BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar'da yayımlanan The Peninsula Gazetesi'ne verdiği özel mülakata atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatta, Türkiye'nin askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet ettiğini vurgulamıştı.

"TÜRKİYE İSTİKRARSIZLIK UNSURU"

BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Katar'daki Türk ordusunun Körfez bölgesinde "istikrarsızlık unsuru" olduğunu belirtip, paylaşımında "Türk ordusunun Katar'daki varlığı bölgemizde bir istikrarsızlık unsurudur ve bölgede negatif kutuplaşmaya katkıda bulunmaktadır. Devletlerin egemenliğini ve Körfez ülkelerinin halkının çıkarlarını hesaba katmıyor" ifadesini kullandı.

KATAR'A BOYKOT

BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır, "Terörü desteklediği gerekçesiyle" nedeniyle Katar'a 2017'nin ortalarından bu yana hem ticari hem de diplomatik boykot uyguluyor.